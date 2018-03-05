«Норникель» упростил и автоматизировал закупки с помощью SAP

«Норникель» переводит систему закупок Группы на единую торговую платформу, проект реализован силами подразделения SAP Digital Business Services с использованием решений SAP SRM (Supplier Relationship Management) и SAP SLC (Supplier Lifecycle Management). Переход к централизованной модели позволит закупочным подразделениям компаний, входящих в Группу «Норникель», использовать современные гибкие инструменты управления, стандартизированные процедуры, а также создать максимально прозрачные процессы взаимодействия с поставщиками. К настоящему моменту в системе уже зарегистрировано более 1,4 тыс. поставщиков, по итогам тиражирования на компании Группы «Норникель» ожидается рост количества авторизованных партнеров в 8-10 раз.

Владимир Денисов, Начальник Управления организации тендерных процедур и методологии бизнес-процессов снабжения «Норникеля»: «Сейчас в фокусе внимания компании - повышение инвестиционной и бюджетной дисциплины. Изменения коснулись, в том числе, и работы служб закупок: старую структуру необходимо было значительно упростить и автоматизировать, учитывая при этом требования блока экономической безопасности и специфику хранения данных в системе. Теперь используя решения SAP можно оперативно анализировать, оценивать и ранжировать поставщиков, а также консолидировать потребности в закупках. Это позволяет сократить время на подбор оптимального предложения и минимизировать вероятность ошибок. На данный момент проект реализован для ГРК Быстринское, в дальнейших планах – тиражирование на другие компании Группы «Норникель»».

Внедрение решений SAP SRM и SAP SLC позволило объединить закупочные процедуры различных подразделений в единую структуру, включающую два ключевых функциональных блока – портал поставщиков и портал закупщиков. С одной стороны, сотрудники компании получили удобный инструмент выбора поставщиков, контроля и управления их работой, такая система способна повысить эффективность управления расходами и оптимизировать операционную деятельность. С другой стороны, это и возможность для дополнительного развития конкурентного рынка: авторизованные поставщики получают доступ к консолидированной информации, автоматические уведомления об открытых закупках, а также более выгодные условия.

Ара Агузумцян, директор по консалтингу и поддержке SAP CIS, отметил: «Учитывая мировые тренды и практику уже реализованных нами проектов, можно отметить актуальность перехода к централизованной модели работы служб закупок. Благодаря прозрачности расходования средств, которая достигается за счет качественной фильтрации и детализации данных, компании могут выявлять новые возможности для экономии и рационализации работы с поставщиками».