«Дельтакредит» и SRG создали систему для взаимодействия с оценщиками

Банк «Дельтакредит» и SRG представили B2B решение полного цикла для взаимодействия Банка с оценочными компаниями – систему для взаимодействия с оценщиками. Новая разработка удешевляет процесс организации подготовки оценки, унифицирует документооборот и сокращает операционные затраты.

В 2016 г. группа компаний SRG начала разработку данного проекта для банка «Дельтакредит». Система «Банк-Оценщик» (далее - Система) является связующим звеном между Банком и оценочными компаниями. «Банк-Оценщик» - это платформа, где оценщики могут разместить электронную форму отчета об оценке, а Банк получает информацию о рыночной стоимости предмета залога. На данный момент Система внедрена во всех регионах присутствия банка «Дельтакредит». Сейчас в системе работает уже 124 оценочные компании.

Максим Русаков, партнер группы компаний SRG: «Перед нами стояла задача создать систему, позволяющую добиться максимальной скорости подготовки и проверки отчетов об оценке предметов залога Банка. Разработанная платформа решила эти вопросы путем перевода отчетов об оценке в машиночитаемый формат и тесной интеграцией с банковским ПО».

Руководитель Кредитного департамента «Дельтакредит» Алексей Просвирин: «Внедрение Системы позволило увеличить долю принятия автоматических решений по предмету залога на 10% и сократить время с момента заказа оценки до принятия решения по залогу на 30% за счет оптимизации и автоматизации процессов. Внедрение Системы повысило качество предоставляемой услуги, увеличило скорость принятия решений, а также привело к сокращению операционных расходов Банка и наших партнеров».