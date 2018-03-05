ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер»

ConsID, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом и исполнением в цепочке поставок, внедрила комплексное решение на базе системы управления складом ConsID WMS на распределительном центре площадью 20 000 кв.м ульяновской сети супермаркетов «Гулливер».

Начав свою деятельность в 1996 году с небольшой оптовой компании, «Гулливер» на сегодняшний день развивает сеть из 90 супермаркетов. Компания уже вышла за пределы Ульяновской области, сегодня она также расширяет географию своего присутствия в Чувашской республике, Самарской и Пензенской областях.

Динамичный рост компании, необходимость обеспечения высокой скорости и точности выполнения заказов, а также снижения логистических издержек потребовали усовершенствования подходов в сфере управления складской логистикой. По результатам предпроектного обследования распределительного центра компании, расположенного под Ульяновском, специалисты ConsID выявили низкую эффективность складских процессов. Компанией «Гулливер» было принято решение о замене используемой коробочной системы управления складом на адаптируемую систему ConsID WMS, которая позволила выполнить комплексную автоматизацию всех складских зон (бакалея, замороженная продукция, плодоовощная продукция, алкоголь) с учетом специфических требований к хранению и обработке товара в каждой зоне.

В рамках проекта для каждой из зон склада были разработаны уникальные алгоритмы обработки товара, тесно взаимодействующие между собой и позволяющие оптимально использовать адресное пространство и минимизировать издержки. Важной особенностью проекта является реализация специализированного процесса отбора заказов с автоматическим распределением заданий на формирование грузомест под объемы тар разных типов (термобоксы, рольбоксы, паллеты, клети), что позволяет точно рассчитать наполненность транспортных средств, осуществляющих доставку заказов в магазины сети. При сборе заказов ConsID WMS автоматически отслеживает недозаполненные грузоместа и формирует задания на их слияние. В зоне консолидации заказов осуществляется контроль сформированных грузомест по весу, а проверка заказов осуществляется только при расхождении контрольного веса с расчетным. Такой подход позволяет минимизировать перемещения персонала по складу, увеличить скорость сборки заказов, сократить время на проверку/переупаковку заказов и добиться практически 100% заполнения транспортных средств.

Система позволяет одинаково эффективно работать как со штучным товаром с фиксированным весом (зона бакалеи), так и с весовым товаром (зоны замороженной и плодоовощной продукции). На складе комплектации плодоовощной продукции реализована технология отбора Pick-by-line (двухэтапный кроссдокинг). Рабочие места в этой зоне оснащены touch-экранами и интегрированы с электронными весами. Система выводит на экран требуемое количество весовой продукции под объем отгрузок, работник склада производит взвешивание и фиксирование с помощью touch-экрана отобранного товара. Скомплектованные грузоместа по специальным алгоритмам перемещаются в заданную зону отгрузки. Группировка заказов в маршруты осуществляется с учетом типа и приоритетности заказа и времени отгрузки.

В рамках проекта произведена интеграция ConsID WMS с корпоративной информационной системой. Операции с алкогольной продукцией осуществляются с учетом требований российского законодательства. Весь крепкий алкоголь проходит проверку на соответствие акцизных марок, а информация об отгрузке товара автоматически передается в ЕГАИС.

«В результате внедрения ConsID WMS и изменения подходов к стимулированию работы складского персонала нам удалось вывести склад на новый уровень эффективности. По нашим подсчетам, производительность процессов отбора увеличилась почти на 50%, загрузка транспортных единиц – на 20%. Гибкость системы ConsID WMS позволяет постоянно совершенствовать алгоритмы работы с товаром и находить новые источники оптимизации работы», - отметил директор по логистике «Гулливер» Даниил Сикачина.