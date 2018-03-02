Wacom представила 24-дюймовый интерактивный дисплей Cintiq Pro. Цены

Wacom объявила о выходе 24-дюймового интерактивного дисплея Wacom Cintiq Pro. Он дополняет линейку дисплеев Cintiq Pro для творческих профессионалов, которым требуется более масштабное цифровое полотно для эффективной работы в условиях стремительного развивающихся приложений и программ. 24-дюймовый дисплей Cintiq Pro становится в ряд с ранее выпущенными моделями на 13 и 16 дюймов, формируя полный ассортимент диагоналей для любых рабочих задач. В мае будет доступна версия с цифровым пером и сенсорным экраном, а чуть позже выйдет ранее заявленная 32-дюймовая модель.

4k-дисплей, глубина цвета 98% Adobe RGB и миллиард цветовых оттенков обеспечивают реалистичное изображение. Также было усовершенствовано взаимодействие с пером. Сочетание новой технологии Pro Pen 2 (чувствительность к нажатию улучшена до 8192 уровней), матовой стеклянной поверхности и сокращенного параллакса благодаря оптической микросварке и практически нулевому времени задержки открывает перед художниками возможность точного контроля и более естественного ощущения пера на экране.

«Мы понимаем, что профессиональные художники и дизайнеры, начиная работать с новыми технологиями, подобными дополненной и виртуальной реальности и 3D, сталкиваются со все более широким набором требований к компьютерам и дисплеям, где попросту не может быть универсального подхода, — сказал Фаик Караоглу (Faik Karaoglu), исполнительный вице-президент по маркетингу творческого подразделения компании Wacom. – У каждого из нас собственный подход к работе, поэтому мы с удовольствием предлагаем нашим потребителям цифровые полотна более крупных размеров, достаточно гибкие для того, чтобы у пользователя было больше пространства для движений пера».

Wacom также объявил о выходе вычислительного модуля на базе Windows 10 и видеокарты NVIDIA Quadro P3200 Wacom Cintiq Engine Pro, который вставляется в заднюю панель дисплея Cintiq Pro 24. Таким образом пользователи смогут превратить свой дисплей Cintiq Pro 24 в высокомощную рабочую станцию для творчества, имеющую все возможности для поддержания самых современных приложений и рабочих процессов, в том числе основанных на технологиях 3D, анимации, а также дополненной и виртуальной реальности.

Начиная с марта модели интерактивных дисплеев Cintiq Pro 24 доступны для приобретения в США, Японии и ряде европейских стран. Цены варьируют от $1999 до $2499.

Интерактивная перьевая версия Cintiq Pro 24 будет доступна для приобретения в мае 2018 года, а также анонсированная 32-дюймовая модель Cintiq Pro выйдет чуть позже в 2018 году по причине ряда непредвиденных проблем с цепочкой поставок.