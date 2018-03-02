ВТБ принял участие в презентации проекта «Единая карта петербуржца»

2 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге ВТБ совместно с комитетом по экономической политике и развитию города представил проект «Единой карты петербуржца». В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов Андрей Осипов.

Единая карта петербуржца» (ЕКП) – многофункциональная банковская карта на базе платежной системы «Мир», которая в ближайшей перспективе будет выдаваться жителям Санкт-Петербурга для удобного пользования государственными и муниципальными услугами в сфере транспорта, медицинского обслуживания, образования, а также для получения и учета предоставленных социальных льгот.

Петербуржцы смогут использовать ЕКП как транспортную карту, в качестве носителя электронного полиса ОМС и рецепта. Кроме того, на ЕКП можно будет получать пенсии и другие выплаты из городского бюджета.

Проект предполагает участие нескольких банков, которые будут соответствовать критериям, определенным Правительством города.

«ВТБ имеет многолетний опыт участия в проектах в социальной сфере, а также один из лучших карточных продуктов на рынке. За счет интеграции «Мультикарты» с городскими сервисами все жители Санкт-Петербурга получат уникальный по своему функционалу и удобству инструмент для удовлетворения повседневных потребностей как в части государственных услуг, так и в части личных финансов», - сказал Андрей Осипов.