TP-Link представила смартфоны Neffos N1 и Neffos C7

TP-Link представила новые модели смартфонов Neffos серий C, N и X на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

В частности, на выставке было представлено два новых смартфона: Neffos N1 и Neffos C7. В устройствах реализованы новейшие технологии мобильной фотографии, пользователи смогут насладиться одной из лучших в своем классе камерой с удобным и интуитивно понятным интерфейсом.

Модель Neffos N1 оснащена полнофункциональной камерой премиум-класса, которая максимально соответствует предпочтениям пользователей. Кроме того, эта модель стала первым смартфоном компании с двойной основной камерой: в смартфоне используется два фотомодуля Sony IMX386, у каждого модуля 12-мегапиксельная матрица.

У первого фотомодуля – новейший сенсор RGB Sony IMX386, который позволяет получить широкий цветовой спектр изображения, а во втором используется монохромный сенсор, который обеспечивает дополнительную детализацию. Оба сенсора позволяют захватывать больше света, что улучшает качество фотографий. Вдобавок к этому, в телефоне используются многокадровые (multi-frame) алгоритмы шумоподавления, что позволяет добиться потрясающе резких и насыщенных фотографий даже при съемках в ночное время.

Дополнительный сенсор отвечает за глубину резкости и позволяет использовать эффект боке, благодаря чему можно делать красивые портреты с размытым фоном. Раньше, чтобы получить подобные фотографии приходилось пользоваться громоздкими и дорогими цифровыми зеркальными камерами с широкоугольным объективом с большой светосилой.

Еще одно важное преимущество Neffos N1 - это мощный процессор MediaTek Helio P25, работающий на частоте 2,6 ГГц, который эффективно расходует заряд аккумулятора. Смартфон также оснащен 4 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает высокую производительность, а также позволяет использовать его для ресурсоемких игр.

Смартфон Neffos C7 представлен в удобном корпусе, стилизованном под металл, и оснащен 8-мегапиксельной камерой, позволяющей получать яркие и четкие селфи и использовать видеочат на дисплее 5,5 дюймов. Режим Beautify с 10 степенями обработки фотографии дает возможность в режиме реального времени увидеть результат выбранного эффекта, позволяя всего в один клик получать абсолютно естественные фотографии.

Также Neffos C7 оснащен 13-мегапиксельной основной камерой с быстрым автофокусом, который способен моментально наводить резкость на объекте съемки.

Несмотря на то, что компания TP-Link вышла на рынок смартфонов относительно недавно, 2017 год стал знаменательным для бренда Neffos. По итогам 2017 года компания продемонстрировала рост глобальных продаж на уровне 400% по сравнению с предыдущим годом. Столь высокая динамика продаж обусловлена большим успехом модели Neffos X1 Lite, которая получила положительные отклики как у экспертов, так и у покупателей. В декабре 2017 года Neffos продал в 10 раз больше смартфонов X1 Lite, чем в январе того же года.

На сегодняшний день бренд располагает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего успешного развития и наращивания объема продаж на глобальном рынке смартфонов.