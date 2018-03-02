SAP SE представила облачную версию SAP Big Data Margin Assurance
SAP SE анонсировала выход облачной версии продукта SAP Big Data Margin Assurance, которая позволит поставщикам телекоммуникационных услуг повысить уровень доходности клиентов. Решение было представлено в преддверии Mobile World Congress 2018, которая состоялась в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.
Облачная версия SAP Big Data Margin Assurance совмещает функционал классической SAP Big Data Margin Assurance с удобством и ценностью облачного развёртывания. Облачная версия решения объединит SAP Cloud Platform, большие данные, продвинутую аналитику и машинное обучение, чтобы телеком-операторы могли глубже понимать потребности клиента и увеличивать показатели маржинальности и рентабельности. Решение создано на платформе SAP Cloud с использованием технологии Cloud Foundry.
Решение SAP Big Data Margin Assurance помогло операторам глубже и детальней понять прибыль, получаемую от клиентов. Благодаря скорости базы данных SAP HANA бизнес-пользователи решения могут быстро измерять влияние конкретных предлагаемых продуктов на конкретных потребителей и оперативно изменять предложения для повышения их эффективности.
«Если оператор связи хочет оставаться прибыльным, то ему необходима постоянная оценка маржинальности предложений, тарифов и инвестиций», – отметила Адаора Окелеке, старший аналитик по телекоммуникациям и ИТ, Ovum. «Отслеживание маржинальности осложняется отсутствием у операторов единого подхода к анализу затрат и прибыли. Таким подходом может стать оценка маржинальности, основанная на анализе больших данных в реальном времени. Этот подход поможет операторам связать расходы и доходы от любого бизнес-действия и получать необходимую для увеличения прибыли информацию».
Первым провайдером облачной версии SAP Big Data Margin Assurance стал Amazon Web Services (AWS). Список провайдеров будет пополняться. Мощности AWS позволяют бизнес-пользователям облачной версии решения в наикратчайшие сроки анализировать данные и рост прибыли. Кроме того, AWS обеспечивает сохранность информации и соответствует стандартам безопасности, включая Генеральный регламент о защите данных ЕС (GDPR).
«Облачная версия SAP Big Data Margin Assurance позволяет операторам связи управлять прибыльностью клиентов практически в реальном времени и даёт им инструменты для работы с показателями чистой и валовой прибыли», – отметил Стефан Гатьен, глава подразделения «Телекоммуникации», SAP. «Облачная версия решения демонстрирует надёжность SAP Cloud Platform как платформы для разработки приложений и готовность SAP создавать вертикальные решения следующего поколения под конкретные задачи индустрий».
Облачную версию SAP Big Data Margin Assurance можно купить в разной комплектации, цена зависит от размера базы данных SAP HANA. Облачная версия решения определяет лидерство SAP в облачных сервисах и укрепляет репутацию признанного провайдера для компаний, сотрудничающих с другими поставщиками коммуникационных услуг.