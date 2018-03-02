SAP представила пакет решений для ускорения инноваций в телекоме

SAP SE представила новый отраслевой пакет решений SAP Leonardo Industry Accelerator Package, который позволяет ускорять внедрение инноваций в телекоммуникационных компаниях. С его помощью операторы смогут управлять бизнес-процессами нового поколения, выявлять маржинальные риски в операционной деятельности, получать подробную информацию о клиентах, прибыльности продуктов и активов, а также прогнозировать финансовые результаты на основе ключевых индикаторов деятельности. Новый пакет решений представлен на выставке Mobile World Congress 2018, которая состоялась с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.

SAP Leonardo помогает ускорить переход к цифровым инновациям, объединяя в себе проектные услуги, облачную платформу и приложения, экспертизу в области бизнес-процессов и технологии – такие, как аналитика, блокчейн, интернет вещей и машинное обучение. Отраслевые и пакеты решений интернета вещей SAP Leonardo содержат программное обеспечение по фиксированной цене и услуги, позволяющие реализовать различные пользовательские сценарии с помощью пре-интеграции ПО SAP и методологии дизайн-мышления.

«Телекоммуникационным компаниям все сложнее наращивать прибыль, а регулирование, коммерциализация и рост доли рынка топ-игроков усиливают вызовы для традиционных бизнес-моделей», – отметила Мала Ананд, президент SAP Leonardo. «В результате телеком-компании вынуждены адаптировать или менять свои бизнес-процессы, используя инновационные технологии для получения конкурентного преимущества. Опираясь на отраслевую экспертизу, SAP создал пакет программного обеспечения SAP Leonardo, который поможет телеком-операторам разрабатывать и воплощать план действий по внедрению бизнес-процессов следующего поколения».

SAP Leonardo Industry Accelerator Package для телекоммуникационной отрасли позволяет компаниям проводить цифровую трансформацию, ориентированную на рост прибыли в режиме реального времени. В пакет входит отраслевое решение SAP Big Data Margin Assurance на базе SAP Cloud Platform с инструментами углубленной аналитики и машинного обучения – применяя их, операторы могут извлечь из бизнес-данных больше возможностей для увеличения доходности и сокращения издержек. SAP Leonardo помогает телеком-компаниям кардинально изменить бизнес-модель: от учета средней выручки на абонента (ARPU) к учету средней прибыли на абонента (IMPU). Такой подход позволяет сфокусироваться на анализе прибыльности.

«Решение SAP Big Data Margin Assurance позволяет использовать данные о прибыльности во всех бизнес-решениях в цепочке создания стоимости. Именно к такой модели развития придут телеком-компании в ближайшие пять лет», – сказал Андреас Гентнер, руководитель группы консалтинга «Глобальные телекоммуникации» компании Deloitte, привилегированного партнера SAP по ко-инновациям и внедрению SAP Big Data Margin Assurance. – «Являясь частью отраслевого пакета для ускорения развития бизнеса, это решение позволяет с минимальными рисками и в короткие сроки повышать ценность бизнеса наших клиентов».

Отраслевые решения SAP помогают телеком-операторам развиваться в условиях цифровой экономики, переводя операции в цифровой формат, привлекая больше новых клиентов и создавая новые каналы поступления доходов. Многие телеком-компании мира используют отраслевые решения SAP для внедрения облачных инновационных решений и цифровых бизнес-моделей.

Помимо телекоммуникационной индустрии, отраслевые пакеты решений SAP Leonardo доступы для таких индустрий, как ритейл, производство потребительских товаров, спорт и развлечения, транспорт, химическая промышленность, ЖКХ, медико-биологическая отрасль, нефтегазовая и горнодобывающая промышленность