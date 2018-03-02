«Ростелеком» назначен оператором Единой биометрической системы

Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2018 №293-р, согласно которому оператором Единой биометрической системы стал «Ростелеком».

Документ предполагает, что «Ростелеком» обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов.

«Ростелеком» был выбран оператором Единой биометрической системы, поскольку имеет опыт реализации крупных федеральных ИТ проектов, таких как создание и обеспечение работоспособности Единого портала госуслуг и Единой системы идентификации и аутентификации. Кроме того, «Ростелеком» владеет сетью высокопроизводительных и защищенных центров обработки данных для безопасной обработки и хранения биометрических персональных данных.

Важным критерием при выборе оператора стало и то, что «Ростелеком» является разработчиком Единой биометрической системы и принимает активное участие в создании нормативно-правой базы, необходимой для ее внедрения.

«Назначение «Ростелекома» оператором Единой биометрической системы говорит о высокой степени доверия государства к компании. Реализация этого проекта – важный шаг на пути развития Цифровой экономики в России. Запуск Единой биометрической системы в рамках решения задач финансовой отрасли, а также ее дальнейшее использование в различных индустриях – от телемедицины и проведения дистанционных выборов до e-commerce, повысит доступность цифровых сервисов для жителей удаленных регионов и малоподвижных граждан, а также будет способствовать повышению качества жизни россиян», - отметил Михаил Осеевский, Президент «Ростелекома».

Ввод Единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 г. На сегодняшний день уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы. Перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска в середине 2018 г., будет сформирован Центральным банком РФ.