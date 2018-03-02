PROMT запустила бот Translate.Ru в Telegram и Skype

PROMT к двадцатилетию сервиса Translate.Ru объявила о выпуске одноименного бота-переводчика для Telegram и Skype. Бот работает на основе новейших технологий компании для автоматического перевода и призван сделать общение с иностранцами или чтение зарубежных статей в оригинале максимально простым.

Мессенджеры Skype и Telegram обладают обширной аудиторией в России и по всему миру. На данный момент число пользователей Skype в мире составляет более 500 миллионов человек, а Telegram – более 180 миллионов. Такая популярность объясняется доступностью мессенджеров благодаря распространению мобильного интернета и их удобством для коммуникации.

Когда возникает необходимость поддерживать контакты с иностранцами, обойтись без знания других языков невозможно. В этой ситуации пользователям пригодится помощник, который подскажет верный перевод и позволит преодолеть языковой барьер. Таким помощником является новый бот-переводчик Translate.Ru от компании PROMT.

Бот для Telegram и Skype качественно переводит тексты и дает полную словарную справку с вариантами перевода и транскрипцией по отдельным словам. Слово или фразу достаточно ввести в поле для сообщения, а затем – нажать ввод и мгновенно получить текст на нужном языке. За переводом бот обращается на сервис Translate.Ru, а скорость обработки текста зависит от скорости работы интернета на устройстве.

Чтобы изменить языковую пару, пользователю достаточно зайти в меню программы и указать нужные языки. С помощью бота можно переводить с и на 15 языков.

Кроме автоматического перевода, бот предлагает ещё одну уникальную функцию – поиск слов и выражений в разных контекстах на многочисленных примерах перевода, выполненных профессионалами. Это функция вместе со словарем особенно пригодится тем, кто изучает иностранные языки.

Управлять функциями в боте можно через меню: «Переводчик и словарь» для автоматического перевода, «Поиск по примерам» для примеров перевода, «Исходный язык» и «Язык перевода» для выбора нужных языковых пар.

«Мы считаем, что боты – одни из самых удобных инструментов получения информации. Бот Translate.Ru – это помощник, позволяющий очень быстро узнать перевод слова или небольшой фразы. Такой перевод на лету пригодится и для переписки и, особенно, для изучения языков», - сказал Никита Шаблыков, директор по продажам PROMT.

Бот Translate.Ru от компании Promt поможет тем, кто изучает иностранные языки. С его помощью пользователи Telegram и Skype смогут познакомиться со множеством фразеологизмов и идиом, а также с вариантами их употребления и расширить свой словарный запас.

С ботом Translate.Ru можно ознакомиться по ссылкам: Telegram, Skype.