«Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, и Департамент образования города Москвы объявили о начале вещания единственного сегодня телеканала о столичном образовании «Московский образовательный» (MOSOBR.TV) в сети МГТС на эксклюзивных условиях.

Абонентам цифрового ТВ от МГТС доступны информационные программы «Школа. Новости», «Школа. Детали», «Итоги недели с директором школы», авторские программы от учителей столичных школ, публицистические передачи об образовании, портреты московских школьников и другие. Отдельные циклы передач посвящены внедрению в столице проекта «Московская электронная школа» («Координаты МЭШ» и «МЭШ-профессионалы») и новым тенденциям в образовании («Школа современного урока», «Точка сборки»). Значительное место в эфире занимают материалы, созданные силами школьных телестудий.

В ближайшее время MOSOBR.TV представит премьеры новых образовательных проектов. На телеканале появится цикл программ «Умные финансы», созданный совместно с Центробанком России. Будут в эфире и специальные передачи о том, как успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ. Летом появятся программы к Чемпионату мира по футболу.

Подписчики МГТС увидят передачи с участием известных спортсменов, киноактеров, деятелей искусства, академиков РАН. Ранее гостями передач телеканала были российский гроссмейстер Сергей Карякин, телеведущая Тутта Ларсен, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, генеральный директор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, режиссер Александр Федоров, актер Сергей Лавыгин, радиоведущая Алена Бородина и многие другие.

Анна Антонова, руководитель «Московского образовательного телеканала» MOSOBR.TV: «На сегодняшний день сетка вещания телеканала значительно расширилась. В эфире телеканала появилось множество различных образовательных программ, которые интересны не только москвичам, но и всем жителям нашей страны. Безусловно, мы хотим, чтобы как можно больше жителей города узнавали о жизни московской школы, об успехах наших детей и развитии системы образования столицы в целом. Мы уверены, что программы нашего канала будут полезны всем зрителям».

«Мы постоянно работаем над расширением ассортимента наших ТВ-пакетов, чтобы предоставить клиентам интересующий их контент, — сказал Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС. — Сегодня различные дистанционные каналы обучения, включая телевизионные, играют в образовательном и воспитательном процессе все более важную роль, и мы рады предоставить телеканалу «Московский образовательный» новую площадку для общения с широкой аудиторией».

«Московский образовательный» доступен абонентам цифрового ТВ МГТС в пакетах телеканалов «Базовый» и «Базовый — Все для дома» и расположен на 122-ой кнопке.