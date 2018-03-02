Merlion пополнил портфель систем безопасности

Merlion пополнил портфель решений в области безопасности продуктами «Смарт-Софт» - российского разработчика систем сетевой защиты.

Продукты «Смарт-Софт» лицензированы ФСТЭК, что позволяет использовать их для защиты информации государственных учреждений и включают в себя как готовые «коробочные» продукты, так и специализированные системы с высокой степенью кастомизации, которые строятся с учетом задач, стоящих перед конкретным заказчиком, масштабов этой организации и профиля ее деятельности.

«Для Merlion рынок информационной безопасности традиционно является одним из стратегических направлений. Дистрибьютор постоянно расширяет собственные компетенции в данной сфере и круг профильных партнеров – технологических лидеров в данной области, – отметил Михаил Степанюк, директор департамента "Программное обеспечение" в компании Merlion. – Сотрудничество с компанией «Смарт-Софт» – важный шаг в развитии VAD-дистрибуции, способствующий дальнейшему укреплению лидирующих позиций Merlion на российском ИТ-рынке».

«Смарт-Софт» уделяет особое внимание развитию долгосрочных партнерских отношений с ведущими дистрибьюторами рынка информационной безопасности. Мы уверены, что сотрудничество с компанией Merlion сделает процесс приобретения наших продуктов и решений конечными пользователями еще более удобным и быстрым», - отметил Виталий Орлов, исполнительный директор компании «Смарт-Софт».