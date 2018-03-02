HP представила цифровую печатную машину HP Indigo 12000 HD Digital Press

HP Inc. объявила о начале продаж цифровой машины HP Indigo 12000 HD, обладающей прорывным качеством печати. Устройство развивает портфель широкоформатных печатных машин Series 4, которые не имеют равных в отрасли и установлены на предприятиях из разных стран в количестве, превышающем 700 штук.

Цифровая печатная машина HP Indigo 12000 HD оснащена системой High Definition Imaging System для качественной печати формата B2. Эта система увеличивает разрешение вдвое, позволяя добиться непревзойденной четкости и детализации. Это – настоящая находка для поставщиков услуг печати, которые стремятся вывести качество на принципиально новый уровень и открыть для себя преимущества цифровой печати и обработки. Одно из преимуществ устройства — система обработки изображений в формате HD с использованием 48 параллельных лазерных лучей и линеатурой растра до 290 линий на дюйм.

«Поставщики полиграфических услуг, сотрудничающие с HP, переживают период беспрецедентного роста, поскольку потребители и бренды ищут новые способы интегрировать онлайн-пространство с материальным миром, — сказал Алон Бар-Шани (Alon Bar-Shany), генеральный директор HP Indigo. — Наши фирменные технологии цифровой печати помогают этим двум мирам встретиться благодаря беспрецедентно широкому функционалу и высокой производительности».

После успешного бета-тестирования, в котором приняли участие немецкие компании ORWO и CEWE и итальянская New Print, HP Indigo начинает коммерческие поставки HP Indigo 12000 HD.

Цифровая печатная машина HP Indigo 50000, одна из самых производительных моделей на рынке, получила новые возможности для обработки изображений и экономичной офсетной печати.

HP также объявила о разработке новой технологии цветопередачи и выпуске новых красок. Технология ColorUP! значительно расширяет цветовую гамму благодаря использованию цветового профиля и CMY-красок. Добавлены новые яркие оттенки красок HP Indigo ElectroInk (Vivid Pink и Vivid Green), созданные специально для высококачественной фотопечати — например, печати свадебных снимков. Инновационные краски позволят печатной машине глубже и насыщеннее передавать все нюансы розового, зеленого и синего цветов. В дополенние к доступному ранее отенку Fluorescent Pink в продажу поступили краски HP Indigo ElectroInk следующих оттенков: Fluorescent Green, Yellow и Orange. Поставщики печатных услуг уже активно используют данные краски.

Производительные приложения на платформе PrintOS дают поставщикам печатных услуг все преимущества облачных технологий, позволяя автоматизировать производство, модернизировать оборудование и развивать бизнес.

Среди обновленных приложений HP PrintOS: OEE — приложение для анализа производительности печатного оборудования, которое оценивает параметры работы и помогает добиться максимальной эффективности; Color Beat — приложение, следящее за цветопередачей и составляющее отчеты, благодаря которым пользователь сможет контролировать цветопередачу; HP Site Flow — новая версия приложения, облегчающего выполнение до нескольких тысяч онлайн-заказов ежедневно. Интуитивная установка, высокая скорость и простота эксплуатации облегчают первый шаг к созданию нового бизнеса, помогают укладываться в сроки и гарантируют эффективность работы на всех этапах: от принятия заказа до поставки товара клиенту.