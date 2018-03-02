China Mobile и Huawei представили сеть 5G на базе микросервисов

Huawei и China Mobile в ходе Всемирного мобильного конгресса 2018 (MWC) продемонстрировали первое в мире ядро сети 5G на базе микросервисов и архитектуры SBA (Service-Based Architecture). Она стала новым этапом совместной работы после релиза прототипа ядра сети 5G на базе архитектуры SBA, представленного на Всемирном мобильном конгрессе 2017 в Шанхае.

В Huawei считают, что базовая архитектура сетевого программного обеспечения 5G нуждается в дальнейшей разбивке на микросервисы для архитектуры SBA, совместимой с 3GPP, для обеспечения автономности сети 5G (SA). Это позволит полностью использовать структурные преимущества для сетевых функций, интерфейсов и эксплуатации. Основываясь на концепции «slice-as-a-service», микросервисы разрабатываются по требованию и затем могут быть гибко развернуты.

Масштабирование и модернизация может выполняться независимо для каждого микросервиса. Это приводит к гибкому проектированию, развертыванию и эксплуатации ядра сети 5G на основе микросервисов.

В ходе демонстрации был представлен интерфейс на базе сервисов, соответствующий протоколу HTTP2.0, и управление жизненным циклом микросервисов. Кроме того, с помощью контейнеров он осуществляет динамическую загрузку сторонних приложений и коммутацию сервисов (service switching). Он также демонстрирует ориентированное на операторов создание и управление слоями.

«Для четкой работы 5G-сети необходимы комплексная (E2E) система и связь 5G с автономной архитектурой. China Mobile продолжит сотрудничать со своими отраслевыми партнерами, чтобы развивать технологию 5G», – сказал Чжан Тунсюй (Zhang Tongxu), генеральный директор Исследовательского института China Mobile.

«Архитектура SBA развивается, и ее коммерческое внедрение – вопрос времени. Наша основная сеть 5G на базе микросервисов помогает операторам связи реализовать адаптивные процессы работы, где функции и ресурсы определяются «по требованию». Huawei продолжит сотрудничать с China Mobile и другими партнерами, чтобы приблизить запуск коммерческой сети 5G на базе микросервисов», – отметил Феликс Цю (Felix Qiu), генеральный директор направления 5G Core Networks компании Huawei.