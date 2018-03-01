X-Com компьютеризировала рабочие места медицинского персонала

Специалисты Х-Com Питер завершили проект развития информационной системы государственного медицинского учреждения «Городская поликлиника №46», расположенного в Невском районе Санкт-Петербурга. В ходе проекта созданы новые рабочие места для персонала и оптимизирован ряд рабочих процессов.

Рабочие места медицинского персонала и администрации поликлиники оснащены современным компьютерным оборудованием и периферийными устройствами, объединенными в единую сеть. В связи с открытием новых кабинетов врачей общей практики, специализирующихся на первичном приеме пациентов, руководству учреждения потребовалась организация дополнительных полнофункциональных рабочих мест.

Выбор подрядчика осуществлялся на основании открытого тендера. Наряду с ценовым предложением конкурсная комиссия оценивала опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и характеру проектов. Заметим, что X-Com имеет опыт реализации инфраструктурных проектов разной степени сложности в нескольких десятках медицинских учреждений.

Специалисты X-Com провели аудит ИТ-инфраструктуры заказчика, включая серверную подсистему и оборудование рабочих мест. На основании полученных данных был выработан ряд рекомендаций по компоновке новых рабочих мест и составлена детальная техническая спецификация. В ходе проекта в учреждении созданы новые рабочие места на базе компьютерного оборудования HP и Lenovo. В качестве периферийных устройств использованы принтеры Xerox и МФУ Canon.