VIST Robotics испытала беспилотный карьерный самосвал в Марокко

VIST Robotics (дочерняя компания «ВИСТ Групп»), резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», провела успешные испытания беспилотного карьерного самосвала. Испытания проводились на специально подготовленном полигоне, расположенном около марокканского города Касабланка. Площадка была специально оборудована для «обкатки» разрабатываемых компанией инновационных технологий.

Карьерный самосвал фирмы Terex с полностью автоматизированным управлением самостоятельно проехал по заданному маршруту, а также совершил имитацию разгрузки. Тем самым сделан еще один шаг к созданию машины, призванной повысить безопасность работ и эффективность производств.

VIST Robotics занимается созданием и развитием проекта «Интеллектуальный Карьер» – первой в России и СНГ технологии добычи полезных ископаемых на открытых горных работах, не требующей присутствия людей. Технология предполагает перевод всего оборудования (экскаваторов, самосвалов, погрузчиков, буровых станков и железнодорожного транспорта) в автономный режим или в режим дистанционного управления.

Минимальное присутствие людей на участке добычи позволяет повысить эффективность и безопасность работ, в том числе в труднодоступных регионах, и устранить проблему нехватки квалифицированного персонала. Проект также направлен на снижение расходов на топливо и эксплуатационные затраты. Роботизированные грузовые автомобили создаются в сотрудничестве с «БелАЗ», «КамАЗ» и другими производителями грузовых машин и техники для горных работ.

За семь лет создано четыре проекта беспилотников для промышленности, все они – большие грузовики. Последний – горный самосвал Terex – результат стратегического сотрудничества с крупнейшим производителем фосфатов, марокканской OCP Group. Завершение полного комплекса испытаний планируется весной этого года.

Дмитрий Владимиров, генеральный директор «Вист групп»: «Испытания автономного карьерного самосвала на полигоне в Марокко говорят не только о конкурентоспособности наших технологий в мире, но подчеркивают нарастающий тренд среди горнодобывающих компаний на внедрение автономной техники. Я уверен, что успешное применение подобных технологий на предприятиях OCP Group – одной из ведущих добывающих компаний в мире, станет важным фактором для внедрения автономного транспорта и на российских предприятиях».

Сергей Ходаков, директор по операционной работе ИТ-кластера Фонда «Сколково»: «Для нас особенно ценно, что промышленная технология, разработанная компанией «VIST Robotics», позволяет поднять на качественно новый уровень производительность труда в горнодобывающей промышленности. Основываясь на собственных уникальных высокотехнологичных разработках, решение уже получило признание в России и тестируется на ряде российских предприятий. Компания все более уверенно выходит на зарубежные рынки, доказывая эффективность и конкурентоспособность разработанной ею системы. Проведение испытаний беспилотного карьерного самосвала в Марокко, безусловно, важный этап в развитии международной коммерциализации технологии компании».