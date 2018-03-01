В «Росэлектронике» активизируют внедрение инструментов бережливого производства

Предприятия холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех все активнее внедряют инструменты бережливого производства, направленные на устранение всех видов потерь при организации производства. В настоящее время к программе оптимизации подключился «Рязанский радиозавод» (в составе холдинга входит в концерн «Созвездие»).

Основной целью пилотного проекта, который реализует предприятие, является последовательное и системное улучшение процессов изготовления радиостанции Р-168-25У-2 и уменьшение непроизводительных потерь. Новый опыт будут осваивать на сборочном, литейно-механическом и гальваническом производстве, а также в производственном отделе, в подразделениях оптимизации бизнес-процессов и экономического планирования. По итогам диагностики состояния производства, выработки, запасов, простоев будет составлена карта потока создания ценности, являющаяся базовым инструментом бережливого производства.

Внедрение бережливого производства состоит из 4 частей, что соответствует циклу управления качеством «Планируй-Делай-Проверяй-Стандартизируй» («Plan-Do-Check-Act», PDCA).

На первом этапе проекта планируется составить на основе карты потока создания ценности план мероприятий по устранению потерь и карту будущего состояния. В нее включаются все мероприятия по уменьшению потерь, такие как сокращение расстояния между смежными операциями, запуск оптимальных партий в соответствии с тактом, введение пооперационной обработки на участке.

Второй этап включает мероприятия по повышению качества деталей и сборочных единиц и эффективности работы оборудования, а также по снижению производственного цикла изготовления и количества незавершенного производства.

Третий этап подразумевает проверку фактического экономического и социального эффекта. При необходимости может быть проведена корректировка сделанного на основании сравнения прошлых показателей по качеству, выработке, запасам и простоям.

Четвертый этап проекта – фиксирование полученных результатов и отчетная сессия.

По итогам пилотного проекта, руководство «Рязанского радиозавода» планирует распространить инструменты бережливого производства во всем производственном комплексе предприятия.

«Рязанский радиозавод» является крупным производителем радиосистем специального назначения, в том числе оборудования для командно-штабных машин. Предприятие также активно наращивает разработки продуктов гражданского назначения. В частности, как сообщалось, оно выпускает системы контроля коммунальной безопасности класса «умный дом».