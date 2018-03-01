SWR выпустила новую версию SWR-Редактора спецификаций

SWR сообщила о выходе новой версии модуля SWR-Редактор спецификаций в составе программного комплекса APM SWR.

SWR-Редактор спецификаций создает конструкторскую спецификацию, таблицу соединений, кабельный журнал, перечень элементов, ведомость покупных изделий и многое другое. С помощью этого инструмента можно автоматически заполнять и оформлять текстовую конструкторскую документацию на основе данных из PDM-систем, а также систем схемотехнического проектирования. Инструмент предусматривает комплекты бланков, оформленных согласно ЕСКД, а также позволяет настроить их с учетом требований предприятия.

Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Новая версия 2018 SP0.1 предлагает выбор варианта установки: локальный или в составе SWE-PDM, а также позволяет: поддерживать работу в SolidWorks Enterprise PDM (SWE-PDM) и в SolidWorks на три версии назад: 2016, 2017, 2018; сокращать время создания отчетов спецификации по вариантам А и Б при работе с компонентами, имеющими большое количество конфигураций, а также снижать время формирования отчетов, содержащих большое количество строк; отключать предупреждения об изменении отчета сторонним приложением при открытии файла отчета; гибко настраивать перенос строк деталей, изготавливаемых по ТУ, ГОСТ, ОСТ и т.д.; переносить текст в первую очередь по словам (по пробелу), затем по символам-разделителям (настройка по умолчанию); не создавать лишний пустой лист при формировании ведомости покупных. Настройка позволяет задавать число пустых строк в конце документа при создании или обновлении ленты. Применяется к отчетам: Спецификация (Вариант А), Спецификация (Вариант Б), Ведомости покупных и Ведомости спецификаций; автоматически переносить названия раздела на следующий лист, если раздел попадает на конец листа и не содержит ни одной записи на текущем листе; учитывать документы с кратными форматами (например, А3х4)

В новой версии SWR-Редактор спецификаций также обновлено Руководство по установке и дополнены шаблоны стандартной поставки (дополнительные графы по ГОСТ).