«Системный софт» начал прямые поставки решений Tempo в Россию

«Системный софт» подписала прямое соглашение о поставке на российский рынок программных продуктов компании Tempo, создающей аддоны для решений Atlassian. Российская компания стала одним из 16 партнеров Tempo в мире, имеющих высокий статус Gold в партнерской программе разработчика. Получение статуса стало заслуженной наградой за усилия «Системного софта» по развитию рынка решений по планированию и учету рабочего времени на базе продуктов Tempo и Atlassian Jira.

Международная компания Tempo специализируется на разработке аддонов для планирования, учета рабочего времени и управления финансами в популярных инструментах Atlassian Jira Software, Jira Core и Jira Service Desk. Только по данным собственного интернет-магазина Atlassian, решения Tempo загрузили для работы более 27 тысяч разработчиков во всем мире. Наиболее востребованные инструменты производителя — аддон для учета рабочего времени и формирования отчетов Tempo Timesheets, планировщик Tempo Planner и решение для формирования бюджета проекта Tempo Budgets. Офисы вендора расположены в Сан-Франциско, Рейкьявике и Монреале.

«Продукты Tempo позволяют существенно усилить функциональность Jira, добавив важных для команды разработки возможностей. Они позволяют решать задачи планирования и учета рабочего времени проектных команд при любых максимально сложных алгоритмах планирования и учета», — отмечает Андрей Фадеев, руководитель направления Atlassian в компании «Системный софт».

Аддоны производителя нацелены как на масштабные команды разработчиков, так и на небольшие компании из сегмента СМБ. Для крупных корпораций в решениях Tempo реализована поддержка производительных высоконагруженных версий Jira вплоть до редакции Data Center. Для небольших команд — например, стартапов, — предусмотрены стартовые пакеты от 10 пользователей по доступной цене.

Партнерская программа Tempo направлена на поиск квалифицированных партнеров по внедрению, обучению и поддержке пользователей силами региональных партнеров в более, чем 100 странах мира.

«Российская компания “Системный софт” стала одним из 16 партнеров Tempo уровня Gold во всем мире. Для нас крайне важно, чтобы каждый из приоритетных партнеров имел сильные компетенции во внедрении продуктов и решений Atlassian. В частности, “Системный софт” удостоен чести быть платиновым партнером в программе Atlassian Solution Partner. Мы с радостью будем работать в тесном сотрудничестве с ними», — комментирует Таня Сарацино, директор программ по продажам и маркетингу компании Tempo.

Программные продукты Tempo представлены в каталоге «Системного софта».