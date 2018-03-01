SAP SE и Deutsche Telekom объявили о расширении партнерства в сфере интернета вещей

SAP SE и Deutsche Telekom расширяют партнерство в области интернета вещей, цель которого – создание решений для логистики в реальном времени. Компании объявили о новом этапе сотрудничества в рамках Mobile World Congress, ведущей мировой конференции телекоммуникационной отрасли, которая проходит в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Компании всех отраслей и размеров сегодня стремятся получить максимальную выгоду от внедрения датчиков и другого интеллектуального оборудования в рамках концепции Интернета вещей. Эти усилия направлены на то, чтобы стать ближе к клиенту, разработать новые бизнес-модели, сократить издержки и повысить эффективность бизнеса в целом. SAP и Deutsche Telekom объединились для разработки комплексного, экономичного решения, обеспечивающего максимальную подключенность и эффективность использования бизнес-приложений, а также мониторинг устройств. «В цифровой век клиенты заинтересованы во всеобъемлющей поддержке – как на уровне устройств и их подключенности, так и на уровне платформы и программного обеспечения», – сказала Анетт Брондер, директор подразделений Telekom Security и Digital Division, T-Systems. – «Чтобы предлагать нашим клиентам лучшие, простые в использовании и безопасные решения для любой задачи, мы постоянно расширяем экосистему IoT-партнеров. Мы рады нашему сотрудничеству с SAP в области интернета вещей и умной логистики».

В рамках соглашения Deutsche Telekom создаст портфель комплексных предложений, объединяющий в себе аппаратное обеспечение, подключенность, безопасность, мониторинг и техническое обслуживание по единой прозрачной цене. Данные, которые собирает и обрабатывает Deutsche Telekom, будут доступны для IoT-приложений и решений для управления цепочками поставок в SAP, включая интеграцию с цифровым ядром предприятия на базе SAP S/4 HANA. В ходе сотрудничества обе компании планируют создавать и сертифицировать интерфейсы между платформами Deutsche Telekom IoT и SAP Cloud Platform – ключевыми инструментами компаний для реализации IoT-сценариев.

«Решения от Deutsche Telekom действительно дополняют SAP Leonardo IoT – наш инновационный портфель инструментов для цифровой трансформации», – отметила Таня Рюкерт, президент по направлению интернета вещей и цифровых каналов поставок, SAP. – «Объединив сильные стороны обеих компаний, мы предоставим нашим клиентам комплексные решения, которые станут стимулом движения компаний «от процессов к результатам».

Первое из предлагаемых решений включает технологии от партнера Deutsche Telekom Roambee Corp. и предназначено для обслуживания клиентов, которым необходимо отслеживать состояние движущихся объектов в режиме реального времени. Основанная в Силиконовой долине Roambee, в которой у Deutsche Telekom долевое участие, была одной из первых компаний, представивших решения для интеллектуальной логистики и управления активами на базе Интернета вещей. Системы в реальном времени отслеживали товары и активы, находящиеся в пути. Позднее на базе сервисов Roambee совместно с Deutsche Telekom была создана комплексная система для мониторинга транспортных средств и учёта их движения. Данные собираются на базе хранилища Deutsche Telekom с помощью мобильных сетей оператора и его партнеров. Затем информация направляется на клиентские решения из IoT-портфеля SAP Leonardo на базе SAP Cloud Platform, где используется для повышения качества управления бизнес-процессами.