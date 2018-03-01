«Ростелеком» покупает разработчика мобильной операционной системы Sailfish

«Ростелеком» объявил о подписании договора купли-продажи о приобретении 75% долей в «Открытая Мобильная Платформа» и 75% долей в «Вотрон», таким образом, получив контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS.

Цена сделки не разглашается по договоренности между сторонами. Покупка операционной системы Sailfish Mobile OS RUS расширит возможности «Ростелекома» в продвижении комплексных решений для различных заказчиков.

«Данная сделка соответствует нашей стратегии по формированию для наших заказчиков комплексного предложения с полным спектром цифровых услуг. Мобильная операционная система органично дополняет наше продуктовое предложение, и мы надеемся, что она станет актуальным решением для создания корпоративного смартфона, предоставляющего все необходимые функции, включая связь, почту, документооборот, облачные сервисы, и т.д. Уникальность Sailfish Mobile OS RUS заключается в том, что это - единственная представленная на рынке мобильная операционная система, которая может быть полностью локализована», - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.