Pure Storage представила новый синтрумент для SAP – Сopy Automation Tool

Pure Storage, независимый производитель флэш-платформ хранения данных для облачной эры, объявил о доступности нового инструмента для систем SAP — Copy Automation Tool (CAT). С его помощью клиенты смогут полностью автоматизировать процедуры копирования, клонирования и обновления всей базы данных SAP, в том числе подготовительные и последующие действия. Обычно все эти процедуры занимают несколько дней. Уникальный инструмент CAT for SAP от Pure Storage не только позволяет сократить время копирования баз данных до считанных часов, но и обеспечивает снижение на 90% годовых затрат на хранение данных SAP и их администрирование. Инструмент CAT for SAP включен в функционал обоих массивов FlashArray//M и FlashArray//X, обеспечивая широкий спектр функций прямо из коробки, и не требует дополнительной оплаты, что дает клиентам гибкость при интеграции новых задач, необходимой кастомизации и дальнейшем росте.

По мере того как все больше организаций становятся цифровыми, время, деньги и ресурсы смещаются с задач эксплуатации на внедрение инноваций. Достичь эффективного использования технологической инфраструктуры в качестве движущей силы инноваций невозможно без автоматизации. Функционал CAT, встроенный во флеш-массив, в разы ускоряет копирование баз данных SAP, более чем на 80% снижает затраты на хранение и позволяет достичь мгновенного изменения идентификатора SAP-системы SID. В результате вместо того, чтобы администрировать сложную и трудоемкую инфраструктуру баз данных, ИТ-специалисты могут сконцентрировать усилия на решении инновационных задач.

Производитель животного белка из Южной Америки, компания Agrosuper, видит в новом инструменте возможность ускорения операций и перенаправления ключевых технических специалистов на задачи, призванные создавать дополнительную ценность для клиентов.

«Раньше процедура подготовки копий данных SAP для наших наиболее значимых и сложных проектов отнимала у ИТ-подразделения не менее двух недель, поэтому до ее завершения критически важные проекты приостанавливались, — сказал Рикардо Алегриа, заместитель директора Agrosuper по эксплуатации ИТ. — С внедрением CAT for SAP от Pure Storage мы рассчитываем резко сократить время ожидания, что позволит увеличить продуктивность и снизить операционные издержки. Мы рассчитываем избавиться от дорогостоящих процедур сопровождения и переключить усилия на разработку новых продуктов и улучшение обслуживания».

Решение Pure Storage отличается простотой использования. Поскольку оно встроено непосредственно в Purity Run — безопасную изолированную среду вычислений и памяти внутри FlashArray, клиенты могут запускать CAT прямо на FlashArray без необходимости покупки и администрирования дополнительного оборудования.

Кроме того, CAT for SAP может пользоваться всем функционалом входящего в стандартную комплектацию массивов FlashArray пакета Purity Protect, предназначенного для защиты данных и обеспечения катастрофоустойчивости и снабженного технологиями, позволяющими экономить пространство хранения. С Purity Protect клиенты получают: мгновенные снимки без влияния на производительность, полные копии со всеми возможностями, экономия места — более 90%, восстановление любых данных в любом месте.

«Наша цель — помочь клиентам выйти на новые уровни инноваций благодаря простоте наших инструментов. По мере того как клиенты интегрируют новейшие технологии в повседневную операционную деятельность, автоматизация приобретает для них все более важное значение, — отметил Мэтт Киксмеллер, вице-президент Pure Storage по маркетингу продуктов и решений. — CAT for SAP расширяет эти возможности. То, что раньше отнимало дни, теперь автоматически выполняется за часы. В конечном итоге достигается повышение продуктивности, ускорение выхода продукции на рынок и оптимальное распределение ресурсов».