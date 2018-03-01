Prognoz Platform 9.0 полностью совместима с отечественной ОС «Альт 8 СП»

«Форсайт» и «Базальт СПО» объявили о совместимости последних версий продуктов - аналитического комплекса Prognoz Platform 9.0 и операционной системы «Альт 8 СП». В рамках тестирования была подтверждена корректность совместной работы программных решений.

Пользователи операционной системы «Альт 8 СП» могут в полном объеме применять в своей работе аналитический функционал платформы Prognoz Platform 9.0, которая выйдет на рынок в ближайшее время.

Технологическое партнерство компаний «Форсайт» и «Базальт СПО» нацелено на преодоление ограничений, которые стоят на пути импортозамещения, а также на расширение аналитических возможностей для госуправления и российского бизнеса.

Совместимость программных продуктов двух российских вендоров позволяет решить одну из ключевых проблем перехода на отечественное ПО, связанную с интеграцией между частями корпоративных информационных систем. «Форсайт» и «Базальт СПО» развивают технологическое партнерство на протяжении нескольких лет, подтверждая совместимость различных версий своих программных продуктов.