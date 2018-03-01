Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана

Navitel представила обновление карт России, Беларуси и Казахстана релиза I кв. 2018 года.

Карта России релиза Q1 2018 содержит 161 255 городов и населенных пунктов, в том числе 18 263 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Дополнена база Полезных Объектов Инфраструктуры — на обновленной карте отмечено 1 301 299 POI. Протяженность дорожного графа составила 3 909 377 км. Для поиска доступны 9 709 302 уникальных адреса.

На карте России детализировано 189 городов и населенных пунктов в республиках Адыгея, Мордовия, Чечня; Ленинградской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.

Обновлена адресная база Москвы. В Москве и Московской области добавлены: участок СЗХ от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова; развязка на пересечении трассы М-5 «Урал» и Лыткаринского шоссе; путепровод в Одинцово; 2-й этап Западного объезда Сергиева Посада.

Обновлены POI Москвы и Московской области. Продовольственные сети: АТАК, Магнит, Магнолия, SPAR; кинотеатры: 5 звезд, IMAX, Каро фильм, Киноград, Киномакс, Люксор, Сеть городских кинотеатров Москино, Синема Парк, Синема Стар, Формула Кино, Центр фильм; бильярдные и боулинг-клубы; развлекательные заведения и квесты: CityQuest, Questreality, TruExit, WorldofQuest, Клаустрофобия; услуги: сеть химчисток Диана.

В Нижнем Новгороде добавлен новый подъезд к аэропорту.

На карте Калуги внесены изменения в организацию дорожного движения.

В Смоленской области добавлен мост через Западную Двину в городе Велиж и путепровод через железную дорогу в селе Катынь.

В Тверской области добавлен новый участок трассы М-11, а также Старицкая развязка в городе Тверь.

Актуализирован роутинг Забайкальского края.

В базу адресов добавлены данные о новостройках и достопримечательностях в городах Сибири и Дальнего Востока.

Добавлены 3D модели стадионов, принимающих чемпионат мира по футболу: стадион Волгоград Арена, Стадион Екатеринбург Арена, стадион Казань Арена, стадион Калининград, стадион Лужники, стадион Мордовия Арена, стадион Нижний Новгород, стадион Открытие Арена, стадион Ростов Арена, стадион Самара Арена, стадион Санкт-Петербург.

Карта Беларуси содержит 23 702 города и населенных пункта. Из них 2779 города и населенных пункта с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для поиска доступны 658 331 уникальных адреса. На карту нанесены 66 422 POI. Протяженность дорожного графа составила 284 111 км.

Обновлена дорожная сеть и адресная база Беларуси. Актуализированы данные POI. Детализирован 171 населенный пункт. Добавлена 3D модель футбольного стадиона Борисов-Арена.

Карта Казахстана содержит 9 776 городов и населенных пунктов. Из них 254 города и населенных пункта с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для поиска доступны 328 208 уникальных адресов. В карту включено 21 396 POI. Протяженность дорожного графа составляет 1 260 925 км.

Обновлена адресная база и дорожная сеть города Алматы. С точностью до улиц детализированы следующие населенные пункты в Алматинской области: Береке; Екпинды; Ельтай; Жанадауир; Жапек батыра; Исаево; Караой; Каратобе; Кемиртоган; Кокозек; Кольди; Комсомол; Косозен; Междуреченское; Мерей; Нургиса Тлендиева; Туйменбаева; Чапаево; Чемолган; Ынтымак.

Поселок Боралдай, села Жаугашты и КазЦИК детализированы с точностью до дома.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.

Карты релиза Q1 2018 работают только с версией «Навител Навигатор» 9.7.2492 и выше.