MMD представила три новых модели мониторов Philips

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, расширяет семейство потребительских мониторов Philips E-line линейкой E9. Она состоит из трех моделей, которые сочетают интересный дизайн и оптимальное качество изображения. Широкоэкранные мониторы Philips E9 оснащены 27-дюймовыми Full HD дисплеями с узкими рамками. Технология Ultra-Wide Color обеспечивает реалистичную картинку и широкие углы обзора для максимального удобства использования дома и на работе.

Новые мониторы Philips E9 оснащены 27-дюймовыми IPS-дисплеями. Данная технология обеспечивает более высокую реалистичность цветов и четкость изображения, чем у стандартных TN-панелей, а углы обзора 178/178 позволяют смотреть на экран практически из любой точки. Таким образом, новые модели подходят не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-страниц, но и для профессионального использования, когда требуются цветовая точность и стабильная яркость. Технология Ultra-Wide Color дает широкую цветовую гамму, что делает изображение более глубоким, ярким и естественным, а разрешение Full HD (1920x1080) гарантирует высокую детализацию, реалистичность, яркость и контрастность картинки. Благодаря технологии Flicker-Free мониторы также безопасны для зрения — она регулирует яркость и уменьшает мерцание, а режим Philips LowBlue снижает вредное коротковолновое синее свечение за счет интеллектуального программного обеспечения.

Мониторы линейки E9 продолжают традиции продуманного дизайна, который сделал семейство Philips E-line таким успешным. Все три 27-дюймовые модели супертонкие (9,94 мм), предлагаются в глянцевой черной отделке и на металлической подставке. В устройствах использована технология AMD FreeSync, которая синхронизирует частоту обновления изображения с частотой рендеринга кадров графическим процессором для достижения плавности геймплея. Узкие рамки монитора не отвлекают внимание и позволяют создавать системы из нескольких дисплеев. Новые устройства оптимизированы для широкого спектра задач, от графического дизайна до профессионального софта и игр. Более того, они не только выглядят современно, но и произведены из экологически чистых материалов, отвечающих основным международным стандартам, не содержат ртути и свинца, поставляются в перерабатываемом на 100% упаковочном материале и обеспечивают экономию энергии за счет низкого ее потреблению.

Все три монитора E9 обладают универсальными возможностями для подключения. Наличие разъема HDMI гарантирует прием высококачественного цифрового видео и аудио с ПК или другого источника, включая телевизионные приставки, DVD-плееры, A/V-ресиверы и видеокамеры. Для еще большего удобства модель 276E9QJAB также оборудована разъемом DisplayPort, обеспечивающим высокую частоту обновления картинки. Кроме того, в монитор встроены стереодинамики.

Семейство Philips E9 продолжит расширяться: планируется выпуск еще нескольких плоских дисплеев, а также моделей с изогнутым экраном. Каждая из них также выйдет в элегантном сверхтонком корпусе толщиной 9,94 мм и будет оснащена технологией AMD FreeSync. Модели 276E9QDSB, 276E9QJAB и 276E9QSB FHD поступят в продажу в марте 2018 г. и будут доступны по цене от 13,079 тыс. руб. За ними в мае последует 23,8-дюймовый плоский FHD-дисплей, а в июле – плоский FHD-дисплей диагональю 21,5 дюйма. Philips также дополнит линейку E9 тремя изогнутыми моделями, которые будут отличаться меньшим искажением и эффектом погружения. Эти модели будут доступны уже в мае в форматах FHD/QHD (с диагональю 31,5 дюйм) и FHD (с диагональю 27 дюймов).