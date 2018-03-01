Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год

Mail.Ru Group опубликовала аудированную отчетность в соответствии с МСФО и сегментные финансовые данные за 2017 год.

В четвертом квартале 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17 564 млн руб. В четвертом квартале 2017 года совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 445 млн руб. В четвертом квартале 2017 года совокупная чистая прибыль компании выросла на 54,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 514 млн руб.

В 2017 году совокупная сегментная выручка компании выросла на 34,4% по сравнению с прошлым годом и составила 57 469 млн руб. В 2017 году совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 14,7% по сравнению с прошлым годом и составил 20 551 млн руб. В 2017 году совокупная чистая прибыль компании выросла на 22,6% по сравнению с прошлым годом и составила 14 244 млн руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 15 371 млн руб.

Mail.Ru Group является лидером на российском рынке мобильных приложений как по числу скачиваний, так и по расходам потребителей (по данным AppAnnie, опубликованным в отчете 2017 Retrospective). ВКонтакте, Юла, Одноклассники и Почта Mail.Ru вошли в список лучших приложений 2017 года для iPhone по версии Apple App Store (Россия). - ВКонтакте, VK Live, BeepCar и Pandao вошли в список лучших приложений 2017 года по версии Google Play (Россия).

В декабре опубликованы первые результаты монетизации Юлы: через месяц после старта монетизации размер дневной выручки достиг 2 млн руб. Юла запустила раздел для продажи автомобилей (вертикаль «Юла Авто»), используя активы и экспертизу Am.ru.

Delivery Club в декабре 2017 года достиг нового рекордного показателя: 1 млн заказов в месяц. В Delivery Club появился персонализированный список ресторанов, формируемый на основе алгоритмов ИИ.

В четвертом квартале 2017 года Pandao обработал 500 тыс. заказов, а в феврале 2018 года был установлен рекорд в размере 370 тыс. заказов в день.

Реализованы многочисленные улучшения в разделе сообщений ВКонтакте: возможность удаления сообщения для всех участников беседы, отправка ссылок с приглашением в беседу, редактирование отправленных сообщений, прикрепление сообщений в беседе и т.д. ВКонтакте представил редактор для лонгридов, предлагающий набор инструментов и новый функциональный режим просмотра для читателей. В течение недели после запуска было создано 400 тыс. статей. ВКонтакте запустил ответы в «Историях». Также были представлены «Истории» для сообществ. ВКонтакте провел прямую трансляцию первой церемонии VK Music Awards в формате мобильного скринкаста.

Одноклассники запустили онлайн-трансляции в качестве Ultra HD (4К). В дополнение к кнопке «Класс» в Одноклассниках появились реакции с анимированными эмодзи. В Одноклассниках появилась новая витрина партнерских сервисов.

Состоялся мировой запуск новой мобильной игры Hustle Castle на iOS и Android. Вышла консольная версия Skyforge для Xbox. Новые режимы (Team Deathmatch 2.0 и «Царь горы») и система боевых наград в War Robots. Крупное обновление Warface – «Чернобыль»: спецоперация «Припять», новая карта, оружейные серии и т.д.

Mail.Ru Group анонсировала собственную профессиональную киберспортивную лигу: первыми в ее рамках пройдут состязания по Warface.

Вышел Диск-О: — сервис, поддерживающий работу с различными облачными хранилищами. Десктопное приложение Диск-О: отображает подключенные облака в файловом менеджере как виртуальные жесткие диски. Пользователи могут открывать и редактировать файлы прямо в облаке: таким образом, документы не занимают место в памяти устройства.

myTarget добавил поддержку модели CPI (оплата за тысячу показов) для ВКонтакте, Одноклассников и медиапроектов Mail.Ru Group. myTarget стал первой в России платформой, чей SDK (software development kit — набор средств разработки) прошел сертификацию Google AdMob и DoubleClick for Publishers.

Mail.Ru Group объединила Infra, Hotbox и Icebox — свои B2B-продукты IaaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга) — под новым брендом Mail.Ru Cloud Solutions. Mail.Ru Group объявила о подписании соглашения о приобретении 100% ESforce, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире. Ожидается, что сделка будет закрыта в конце первого квартала 2018 года.

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, председатель совета директоров и сооснователь Mail.Ru Group, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали: «Мы рады рассказать о результатах четвертого квартала и 2017 года в целом. В четвертом квартале продолжился стабильный рост по всем основным направлениям нашего бизнеса, а выручка с учетом всех приобретений на сопоставимой основе выросла на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17 564 млн руб. Как мы отмечали ранее, 2017 год стал для нас периодом значительных инвестиций: мы активно вкладывали ресурсы в ряд наших новых проектов, особенно в O2O-инициативы. В 2017 году эти новые проекты пока не вышли на самоокупаемость. Таким образом, в целом показатель EBITDA в четвертом квартале вырос на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6 445 млн руб. В 2017 году выручка компании на сопоставимой основе по сравнению с прошлым годом выросла на 34,4%, составив 57 469 млн руб., а EBITDA – на 14,7%, составив 20 551 млн руб. Без учета единовременного неденежного налогового расхода в размере 768 млн руб. в четвертом квартале 2016 года, на сопоставимой основе показатель EBITDA в четвертом квартале 2017 года вырос на 12,3%, а в 2017 году – на 10,0%. Под влиянием тех же основных трендов, что и в предыдущие два года, в четвертом квартале продолжился стабильный рост выручки от рекламы. Стимулами этого роста послужили увеличение вовлеченности пользователей, совершенствование рекламных технологий и рост эффективности продаж. Мы продолжаем инвестировать в наши новые проекты и выделяем часть нашего рекламного инвентаря для продвижения этих продуктов, что ведет к ограничению доступного для продажи объема. Тем не менее, наша выручка от рекламы по-прежнему растет быстрее рынка. В четвертом квартале выручка от рекламы выросла на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7 679 млн руб., а в 2017 году в целом – на 28,9%, составив 23 766 млн руб.»

Как и ранее, быстрее всего растет выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей. Нативные форматы видеорекламы в лентах соцсетей становятся все популярнее как у медийных, так и у performance-рекламодателей. Продолжается перераспределение рекламных бюджетов в пользу онлайн-рекламы, при этом в онлайн-сегменте перераспределение происходит в пользу мобильной рекламы и, в особенности, рекламы в соцсетях. Традиционные офлайн-бренды увеличивают долю рекламного бюджета на продвижение на мобильных устройствах, уделяя особое внимание соцсетям. В 2017 году этот тренд усилился, в 2018 он продолжится.

Ключевым направлением по-прежнему является мобильная реклама. В 2016 году она обеспечивала около трети выручки от рекламы в социальных сетях; в 2017 году эта доля выросла и достигла половины.

В четвертом квартале ВКонтакте продолжил демонстрировать отличные результаты, в том числе дальнейший рост вовлеченности пользователей. ВКонтакте опережает всех ключевых конкурентов и по размеру аудитории, и по новым загрузкам. Кроме того, рост показателей вовлеченности на десктопе и на мобильных устройствах значительно опережает прогнозы. В четвертом квартале выручка увеличилась на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4 584 млн руб. Как и прежде, основную часть выручки приносит реклама – и, несмотря на рост IVAS ВКонтакте в четвертом квартале, темп роста рекламной выручки был выше, чем темп роста общей выручки.

За четвертый квартал 2017 года выручка от MMO-игр выросла на сопоставимой основе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,6%, составив 5 196 млн руб. За 2017 год в целом выручка от MMO-игр выросла на 53,0%, составив 17 422 млн руб. Также продолжает расти выручка на международном рынке: в четвертом квартале она обеспечила 55% всей выручки от MMO. Как и ранее в 2017 году, в четвертом квартале рост обеспечен целым рядом успешных игровых проектов, в том числе продолжающимся успехом как изданных ранее, так и новых игр. Warface и War Robots по-прежнему демонстрируют прекрасные результаты: они остаются крупнейшими играми. Также, как и в третьем квартале, отличные результаты продолжает показывать HAWK. Запуск Hustle Castle прошел успешно, и на 2018 год у нас подготовлен полный график релизов на ПК, мобильных устройствах и консолях. Несмотря на эффект высокой базы и то, что освобождение от НДС больше не будет влиять на темпы роста, в 2018 году выручка от MMO-игр продолжит демонстрировать хорошие результаты, и будет расти примерно теми же темпами, что и выручка компании в целом.

За четвертый квартал 2017 года выручка от IVAS выросла на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за 2017 год в целом – на 17,6%. Переход к мобильным IVAS-сервисам остается вызовом, однако новые инициативы в области кроссплатформенных IVAS – в особенности сервис по подписке и сервисы «VIP» в Одноклассниках – развиваются. В 2018 году продолжится изучени возможности в сфере новых мобильных продуктов, в том числе запущенных недавно мобильных IVAS-продуктов, таких как музыка по подписке и донаты на стримах. Выручка от IVAS в 2018 году ожидается приблизительно на том же уровне, что и в 2017; таким образом, доля IVAS в общей выручке будет снижаться. Принимая во внимание сроки запланированных релизов в 2018, ожидается, что вес второго полугодия в общей годовой выручке от IVAS будет выше, чем в предыдущие годы.

В четвертом квартале Delivery Club, как и ранее, демонстрировал активный рост всех операционных метрик. Как и ожидалось, интеграция ZakaZaka на данный момент завершена. В четвертом квартале 2017 года среднемесячное число заказов, сделанных пользователями объединенного бизнеса Delivery Club, выросло на 65% по сравнению с прошлым годом на сопоставимой основе и составило 862 000, а количество ресторанов-партнеров достигло 7 000. Количество заказов в декабре составило около миллиона. В 2018 году выручка Delivery Club продолжит активный рост.

Сервис объявлений с привязкой к геолокации Юла был запущен чуть более двух лет назад, и все это время аудитория сервиса продолжает стабильно и активно расти. Рост продолжился и в четвертом квартале 2017 года: была взята новая планка – 24 млн активных пользователей в месяц и 5 млн в день на всех платформах. Приложение стабильно держится в первой десятке общего рейтинга российского App Store и Google Play (по данным App Annie).

Официальный запуск Pandao состоялся в начале ноября, и с тех пор сервис активно развивался. В четвертом квартале на Pandao было сделано более 500 000 заказов. На данный момент количество установок превышает 8,5 млн. В феврале размер месячной аудитории сервиса достиг 5,5 млн. Запуск и последующее развитие Pandao превзошли ожидания: сервис очень востребован как у продавцов, так и у покупателей. Ассортимент продолжает расти. Видя серьезные возможности развития для Pandao, принято решение ускорить и увеличить инвестиции в продукт.

Рынок киберспорта продолжает расти высокими темпами, и ESforce имеет возможность воспользоваться всеми преимуществами этого роста, поскольку оперирует во всех ключевых сегментах данного рынка. В 2018 году выручка ESforce увеличится на 80–100%, убытки снизятся вдвое по сравнению с 2017 годом, и к концу 2018 года бизнес выйдет на прибыльность. Сделка должна закрыться в марте.

В четвертом квартале потенциал бизнеса по генерированию положительного денежного потока оставался на прежнем уровне, и денежный поток соответствовал прогнозам. Чистый остаток денежных средств на конец 2017 года составил 15,4 млрд руб.

Значительный рост объемов объединенного бизнеса Delivery Club и ZakaZaka и его интеграция с социальными сетями Mail.Ru Group, а также использование системы дистрибуции игр для War Robots, представляют собой хорошие примеры сетевого эффекта.

С учетом инвестиций ожидается, что по итогам 2018 года показатель EBITDA составит от 21 до 22 млрд руб..