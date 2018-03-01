КРОК создал телеком-инфраструктуру для «Валенты Фарм»

КРОК объявил о завершении проекта по созданию цифровой телеком-инфраструктуры для нового научно-производственного комплекса российского производителя лекарственных средств - компании «Валента Фарм». Внедрение современных решений в области информационных технологий позволило фармпредприятию в разы повысить эффективность внутрикорпоративных коммуникаций в процессе операционной деятельности.

Компания «Валента Фарм» разрабатывает и выводит на рынок препараты в таких терапевтических областях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др. Открытие новой высокотехнологичной научно-производственной площадки – неотъемлемая часть бизнес-стратегии компании, связанной с расширением портфеля продуктов, развитием медицинских проектов и инноваций для здоровья.

Для нового научно-производственного комплекса «Валента», общая площадь которого составляет 19 тыс. кв. м, команда КРОК создала проводные сети передачи данных, развернула Wi-Fi инфраструктуру и установила систему обеспечения сетевой безопасности. Благодаря единому коммуникационному полю сотрудники офисных подразделений компании теперь всегда остаются на связи при решении производственных и бизнес-задач, а эксперты изолированных лабораторий имеют Wi-Fi доступ к внутрикорпоративным ресурсам в режиме реального времени. Кроме того, сотрудникам склада доступны ИТ-решения для сбора данных на базе Wi-Fi, которые позволяют повысить скорость операционной деятельности по учету и актуализации запасов лекарственных средств и сырья.

«Оперативность и безупречное качество работы ИТ-решений в части поддержки бизнес-процессов - очень важные для нас составляющие. Мы используем передовые технологии на каждом этапе: от разработки и производства лекарственных препаратов до их отгрузки аптечным сетям. Нам важно иметь современную телеком-инфраструктуру, позволяющую эффективно работать в едином коммуникационном поле, включая технологически сложные для внедрения телеком-оборудования зоны. Например, стерильные лаборатории, так называемые «чистые зоны», которые по стандартам фармацевтического производства должны быть обшиты металлическими поверхностями и не могут быть оборудованы ЛВС. Чтобы в таких условиях организовать Wi-Fi доступ, нужна глубокая технологическая экспертиза и нестандартный подход к решению задачи. Нам приятно отметить, что с командой КРОК мы в разы ускорили свои бизнес-процессы за счет созданной цифровой телеком-основы», - отметил Сергей Быков, директор по информационным технологиям компании «Валента Фарм».

Для выполнения задач, связанных с разработкой и контролем производства лекарственных средств, личные и корпоративные мобильные устройства сотрудников научно-производственного комплекса «Валента» подключены к беспроводной Wi-Fi сети. Решение позволило обеспечить мгновенный доступ к внутренним информационным системами (базы данных учета, складские запасы, документооборот), а также наладить взаимодействие персонала по внутрикорпоративным каналам коммуникации – IP-телефония, эл. почта, мессенджеры.

Технологии Wi-Fi позволяют специалистам компании «Валента Фарм» намного быстрее решать производственные задачи, используя в том числе мобильные устройства. Так, например, сотрудники отдела контроля качества могут вносить данные в систему, находясь в любой точке фармпредприятия, без привязки к рабочему месту. Инженеры гораздо быстрее произведут настройку оборудования, имея удаленный доступ к спецификации или возможность обсудить вопрос с коллегами в онлайн режиме прямо с планшета.

Чтобы осуществлять непрерывный учет сырья и лекарственных компонентов непосредственно в лаборатории, все технологическое оборудование компании «Валента Фарм» подключено к сети Wi-Fi. Таким образом данные о разработке и создании лекарственных препаратов (какие материалы использованы, в какое именно оборудование загружены, в каком объеме) мгновенно поступают в единую базу учета.

Созданная Wi-Fi инфраструктура также помогает автоматизировать работу склада. Для этого штрих-сканнеры, с которыми работает персонал, интегрированы с системой складского учета компании «Валента Фарм». Это позволяет в разы ускорить процесс приемки, отпуска и инвентаризации сырья и лекарственных средств.

«Валента Фарм» - современное фармпредприятие, осознающее актуальность применения ИТ-решений. При запуске нового научно-производственного комплекса компании критически важно создать надежную телеком основу, от которой зависит ежедневная эффективность бизнеса. По опыту работы с фармацевтической отраслью мы знаем, насколько здесь высоки требования к ИКТ-инфраструктуре. Мы были рады помочь компании «Валента Фарм» перейти на новый, цифровой уровень управления производством», - сказал Михаил Бычков, директор по работе с корпоративными клиентами КРОК.

«Тема цифровой трансформации бизнеса особенно актуальна среди наших заказчиков. Однако внедрять новые цифровые сервисы на старой ИКТ-инфраструктуре вряд ли получится. Здесь нужны актуальные ИТ-инструменты, в том числе и для формирования эффективных корпоративных коммуникаций. На счету КРОК множество проектов, включая построение телеком-инфраструктуры на труднодоступных для Wi-Fi площадках. Как пример, первое в России внедрение высокоплотного Wi-Fi на арене ФК «Краснодар». Высококачественный беспроводной доступ к интернету был предоставлен болельщикам именно в чаше стадиона – там, где Wi-Fi до этого никогда не было», - отметила Наталия Дьяконова, директор департамента телекоммуникаций компании КРОК.