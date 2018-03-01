Компания «Русское море» взяла дистрибьюторов под полный контроль

Системный интегратор и разработчик Navicon успешно завершил подключение дистрибьюторов компании «Русское море» к системе комплексной аналитики Navicon FMCG Trade Data Consolidation (TDC). Облачное решение на платформах Microsoft Azure и Microsoft SQL Server полностью автоматизирует процессы сбора, очистки и систематизации данных о вторичных продажах и остатках на складах от большинства дистрибьюторов FMCG-производителя на территории России.

«Русское море», FMCG-производитель из России, реализует продукцию — готовые рыбу и морепродукты — через разветвленную сеть партнеров по всей стране: в частности, через федеральных и региональных дистрибьюторов. Долгое время работа с ними велась в ручном режиме, из-за чего отчеты о вторичных продажах через партнеров могли задерживаться или содержать ошибки.

По итогам тестового этапа, в ходе которого Navicon автоматизировал обмен данными между офисом «Русского моря» и одним из его партнеров, было принято решение о переходе всех дистрибьюторов FMCG-производителя на систему Navicon FMCG TDC (бывший Sales Out) Cloud. Это облачное решение собственной разработки интегратора на платформе Microsoft SQL Server, предназначенное для сбора и управления данными о вторичных продажах и анализа остатков продукции на складах партнеров.

Функциональность решения Navicon FMCG TDC позволяет «нормализовать» данные из различных источников – внутренних учетных систем дистрибьюторов. Данные из локальных ИТ-систем партнеров на регулярной основе собираются в централизованном хранилище «Русского моря», проходя при этом процесс очистки: информация приводится к единому формату, исключаются дублирования и ошибки в написании адресов и названий контрагентов.

«После осуществления пилотного проекта существенно повысилось качество отчетов, получаемых нами от дистрибьюторов: например, система автоматически распознает более 70% адресов розничных точек по федеральной адресной базе, а значит, может сопоставить адреса из отчетов со стандартом ФИАС и устранить дублирование данных. Сократилась длительность процедуры проверки и согласования данных о вторичных продажах, а также количество ручной работы аналитиков компании – более 80% работ система выполняет автоматически. Появилась возможность помогать дистрибьюторам в управлении складскими остатками, что увеличило оборачиваемость остатков и своевременное их пополнение. Поэтому мы решили перевести работу со всеми дистрибьюторами "Русского моря" в систему Navicon FMCG TDC», — отметил Андрей Остапченко, генеральный директор компании «Русское море».

Система Navicon FMCG TDC Cloud развернута в облачной среде Microsoft Azure. Это позволило производителю сэкономить на установке ИТ-инфраструктуры, в сравнении с внедрением on-premise систем, а также сократить сроки масштабирования ИТ-решения – все дистрибьюторы «Русского моря» были подключены к облаку всего за год.

«Мы наблюдаем, как растет спрос со стороны FMCG-компаний на решения, которые позволили бы не только собирать данные о продажах через дистрибьюторов, но и контролировать отношения с партнерами от момента заключения сделки до реализации продукции. Navicon FMCG TDC помогает анализировать динамику продаж в регионах, данные об остатках продукции на складах дистрибьюторов и розницы, возвраты производителю. Помимо этого, она позволяет сравнивать эти данные с планом продаж и определять, насколько выгодно сотрудничество с каждым конкретным дистрибьютором компании. Иными словами, система не только автоматизирует процессы консолидации данных, но и содержит аналитический механизм, упрощающий работу отделов продаж и маркетинга, коммерческого и финансового департаментов», — сказал Артем Капцов, руководитель департамента интеграционных услуг и комплексных решений Navicon.

В ближайшем будущем «Русское море» планирует развивать аналитику в системе Navicon FMCG TDC Cloud.