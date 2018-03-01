«Элар» начала экспорт планетарных сканеров в Южную Америку

Бразильская «Scansystem Ltda», дистрибьютор сканеров в Бразилии, представила новый «ЭларСКАН А2-400» южноамериканским покупателям.

«Мы уже начали демонстрации новой техники, и видим заинтересованность клиентов. В коммерческих фирмах, небольших музеях и галереях, муниципальных службах есть задача оцифровки документов формата до А2, но приобретение дорогостоящих high-end сканеров с матричным или линейным CCD-сенсором не является рациональным, - сказал Рикардо Монтейро, управляющий партнер «Scansystem Ltda». – Им нужен продукт из более низкой ценовой категории, но при этом быстрый, удобный, профессиональный, создающий электронные копии высокого качества. На основе нашего большого опыта мы планируем, что новый ЭларСКАН А2 с сенсором на основе мощной цифровой камеры быстро займет свое место на южноамериканском рынке. Эларскан уже весной этого года примет участие в ряде специализированных и отраслевых выставок».

Головной офис «Scansystem Ltda» расположен в Сан-Пауло – крупнейшем бразильском мегаполисе, самом населенном городе континента и всего южного полушария. Компания с 1995 года создает цифровые и микрографические архивы, оснащает участки для оцифровки в библиотеках и вузах, поставляет сканеры в государственные организации и коммерческие предприятия страны. Среди клиентов – наиболее важные национальные библиотеки, архивы и университеты страны, такие как Национальная библиотека и Национальный архив в Рио-де-Жанейро, Библиотека Федерального Сената в Бразилиа и другие.

Планетарные сканеры «Эларскан» уже представлены на четырех континентах, их продажи и обслуживание ведут партнеры «Элар» в Европе, США и Австралии.