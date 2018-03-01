Dell начинает продажи в России новых продуктов

Dell начинает продажи в России ноутбука XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas.

Ноутбук Dell XPS 13 завоевал множество наград благодаря мощной производительности и компактному дизайнуi. Новый ноутбук XPS 13 (9370) отличается повышенной производительностью благодаря процессорам Intel 8-го поколения с технологией Dell Power Manager.

Устройство оснащено дисплеем нового поколения InfinityEdge 4K Ultra HD, возможности которого помогают раскрыть технологии Dell Cinema: CinemaColor (отображение контента в расширенном динамическом диапазоне с увеличенной детализацией, расширенным цветовым охватом, улучшенной яркостью и более насыщенными цветовыми оттенками) и CinemaStream (потоковое воспроизведение видео с меньшим временем задержки и улучшенным качеством изображения).

На российском рынке новый ноутбук будет продаваться в традиционном серебристом корпусе с черной отделкой изнутри. Новая модель тоньше и легче своих предшественников и обеспечивает работу в автономном режиме до 19 ч. 46 мин. Материал GORE Thermal Insulation на основе кварцевого аэрогеля, используемый для отвода тепла от внутренних компонентов, не дает системе перегреваться при высоких нагрузках.

Новые настольные рабочие станции Dell Precision 5820 Tower, Precision 7820 Tower и Precision 7920 Tower сочетают в себе гибко конфигурируемое шасси с мощными процессорами нового поколения Intel Xeon, графикой Radeon Pro следующего поколения и высокопроизводительными профессиональными видеокартами Nvidia Quadro. Сертифицированные для профессиональных программных приложений, новые системы сконфигурированы для выполнения сложных проектов, в том числе для разработки контента виртуальной реальности, автоматизированного проектирования, выполнения задач искусственного интеллекта и редактирования / воспроизведения видео 8К в реальном времени с использованием высокопроизводительных вычислений массивных наборов данных и рендеринга больших проектов. Технология Dell Reliable Memory Technology Pro гарантирует, что проблемы памяти не нарушат рабочий процесс, а ПО Dell Precision Optimizer адаптирует производительность системы под нужды конкретных пользователей.

Стоечная рабочая станция Dell Precision 7920 Rack в формфакторе 2U подходит для защищенной удаленной работы и обеспечивает ту же мощность и масштабируемость, что и высокопроизводительные рабочие станции в настольном исполнении.

Система Dell Canvas относится к новой категории компьютерных устройств для работы с графическим контентом.

Устройство представляет собой 27-дюймовый сенсорный экран с разрешением QHD, который комплектуется устройствами ввода: цифровым пером и поворотной ручкой Dell TOTEM. Панель Dell Canvas, размещаемая горизонтально на столе, подсоединяется к любому ПК и превращает его в «умное» цифровое рабочее пространство.

Интерактивная панель Dell Canvas создана для работы под управлением ОС Windows 10 и поддерживает последние обновления Windows 10 Creators Update. Она предназначена для создания цифрового контента (графический дизайн 2D, 2.5D и 3D), редактирования фото-, видео- и аудиоматериалов, создания анимации и визуальных спецэффектов.

На сегодня Dell Canvas поддерживает 92 профессиональных приложения, обеспечивающих реализацию всех возможностей сенсорного ввода на большой панели при помощи цифрового пера и активации нужных настроек / параметров / режимов при помощи поворотного устройства Dell TOTEM.

Для удобной фиксации интерактивной панели инженеры Dell разработали подставку, которая позволяет легко регулировать наклон от 10 до 89 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Также разработчики предусмотрели возможность крепления VESA при помощи переходника, который крепится на оборотной стороне панели.