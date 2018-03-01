Brother представила устройства печати с контейнерами для чернил большой вместимости

Brother представила линейку новых печатных устройств серии Inkbenefit Plus, которые отличаются удобством использования и долговечностью. В состав новой линейки, предназначенной для малых и домашних офисов, входят следующие устройства: DCP-T310, DCP-T510W и DCP-T710W.

Благодаря новым моделям устройств Brother пользователи могут существенно снизить стоимость одного отпечатка. Все модели оснащены системой перезаправки контейнеров с чернилами с ресурсом бутылок до 6500 страниц для печати в чёрно-белом режиме и до 5000 страниц для печати в цветном режиме. Бутылки с чернилами Brother позволяют распечатывать большое количество документов, уменьшая при этом количество заправок и сокращая время простоя устройства.

Новая линейка устройств Brother позволяет эффективно управлять затратами. Все устройства поставляются с бутылками для чернил четырех цветов, поэтому пользователи могут сразу же начать печатать, не приобретая при этом дополнительные расходные материалы.

Благодаря компактному дизайну, устройства линейки Inkbenefit Plus могут быть размещены в небольшом или домашнем офисе. В то же время на новых моделях можно активировать функцию тихого режима, сводя к минимуму уровень шума в офисе любого размера.

Устройства DCP-T510W и DCP-T710W можно подключить по Wi-Fi, поэтому пользователям доступна возможность печати документов с любых устройств, включая планшеты, смартфоны, ноутбуки или компьютеры.

Новые модели также отличаются высокой скоростью печати, которая на флагманском устройстве достигает 10 изображений в минуту в цветном режиме и 12 изображений в чёрно-белом режиме. Также пользователям доступна функция быстрого сканирования, поскольку для того, чтобы отсканировать документ с разрешением 100 т/д, потребуется всего 4,38 секунд в цветном режиме и 3,5 секунд в чёрно-белом режиме.

На МФУ DCP-T710W установлен автоподатчик документов на 20 листов, позволяющий сканировать или копировать многостраничные документы за один проход.

Павел Тихонов, менеджер по маркетингу продукции «Бразер», отметил: «Наша система перезаправки контейнеров с чернилами позволяет распечатывать большое количество документов, снижая при этом стоимость одного отпечатка, поскольку у пользователей нет необходимости в частой замене расходных материалов. Новая линейка устройств Brother Inkbenefit Plus способна удовлетворить потребности пользователей малых и домашних офисов благодаря удобству использования, долговечности и доступности по цене».

Продажа новых устройств в России стартует в марте 2018 г.