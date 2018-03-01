«Барс груп» модернизировала мобильное приложение для «Вертолетов России»

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (входит в ГК «Ростех»), модернизировала мобильное приложение СЭД холдинга «Вертолеты России», внедрив для подписания документов функционал усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) с использованием средств электронной подписи «КриптоПро».

«Ежедневно во внутренних процессах документооборота как в рамках "Вертолетов России", так и в процессе взаимодействия предприятий Холдинга "Вертолеты России" между собой визируется и утверждается колоссальный объем документации. Применение электронной подписи в данном случае не только ускоряет процесс: в отличие от собственноручной подписи, электронная позволяет подписывать документ без бумажного носителя. Также она проверяет подлинность информации, являясь гарантом юридической силы, что очень важно, когда принимаются управленческие решения», - отметил Михаил Носов, Директор по информационным технологиям «Вертолетов России».

В 2015 г. «Барс груп» разработала для холдинга «Вертолеты России» мобильное приложение к функционирующей в компании системе электронного документооборота. Приложение позволяет не зависеть от присутствия в офисе, наличия ПК или ноутбука. Теперь сотрудники могут решать рабочие вопросы, связанные с рассмотрением, подписанием, согласованием документов и работой с поручениями, с помощью мобильных устройств.

В результате модернизации в документах вместо традиционных ручных подписей теперь проставляется усиленная квалифицированная ЭП в виде штампа подписи, содержащего все для проверки подлинности (номер сертификата, кем и кому выдан, срок его действия). Она имеет высокую степень защиты, так как формируется средствами криптографической защиты информации.

Для обеспечения работы модуля, созданного «Барс груп», необходимо импортировать и привязать сертификат к учетной записи пользователя. Сертификат, выданный аккредитованным удостоверяющим центром, гарантирует юридическую значимость подписи и содержит в шифре уникальную кодовую комбинацию. Также при создании ЭП происходит проверка подлинности: в случае с отозванными и недействительными сертификатами возможность создания подписи будет блокироваться.