AMD сообщила о готовности AMD MxGPU для Citrix XenServer 7.4

AMD сообщила о доступности нового аппаратного решения для виртуализации GPU - AMD MxGPU для Citrix XenServer 7.4. Благодаря одновременной поддержке Citrix XenDesktop и XenApp, AMD MxGPU представляет собой гибкое решение для различных бизнес-приложений.

Технология виртуализации графики AMD MxGPU обеспечивает оптимальные параметры QoS (Quality of Service) одновременно с высокой производительностью, что позволяет ИТ-менеджерам получать меньше звонков о неожиданных замедлениях работы систем, а пользователям — быть уверенныи в том, как происходят их рабочие процессы.

Технология AMD MxGPU основана на отраслевом стандарте SR-IOV (Single-Root I/O Virtualization) и обеспечивает поддержку до 16 удаленных пользователей на каждый GPU. AMD предлагает решения для различных отраслей промышленности, в том числе: архитектура, проектирование и строительство (AEC); медиа и развлечения; нефть и газ; Географические Информационные Системы (ГИС); производство; образование.

Драйвер Virtualized Graphics KVM уже доступен для всего сообщества open-source, и поставщики облачных услуг вместе с корпорациями могут настроить MxGPU GIM (Guest Interface Manager) в соответствии со своей промышленной средой и создавать продукты, отвечающие уникальным потребностям заказчиков.

По мере того как все больше независимых разработчиков будут поддерживать GPU-ускорение для того, чтобы предоставить более богатый опыт конечным пользователям, привязанный к GPU уровень QoS останется важным параметром для корпоративных ЦОД. AMD MxGPU предлагает элегантное решение, обеспечивая оптимальный QoS вместе с видеокартами AMD FirePro S7100-серии.