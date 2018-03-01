Acer получила 12 наград iF Design Awards 2018 за достижения в области дизайна продуктов. Игровая линейка Predator была отмечена сразу шестью наградами — за игровые устройства, программное обеспечение и упаковку. Победителями стали игровой компьютер Predator Orion 9000, ноутбук Predator Triton 700, мониторы Predator X27 и Predator X34P, приложение PredatorSense™ и дизайн упаковки для Predator Gaming Gadget. Среди других продуктов Acer, получивших престижную награду — ноутбук Swift 7, моноблок Aspire S 24, серия игровых мониторов VG0, камеры Holo360 и Vision360, а также ошейник для домашних животных Pawbo Wagtag.

«Мы рады получить 12 наград iF Design Awards. Это свидетельство успешной работы наших коллег из подразделений Промышленного дизайна и R&D, которые стремятся добиться идеального сочетания формы и функциональности, — отметила Тиффани Хуанг, президент подразделения корпоративного маркетинга, бизнес-планирования и операций Acer. — Результаты этого года имеют для нас особое значение: впервые признание в области дизайна получили продукты из игровой линейки Predator, причем, сразу в шести номинациях».

Внешне Predator Orion 9000 похож на космический корабль. Большое окно на боковой панели корпуса позволяет в деталях рассмотреть систему изнутри и свести уровень электромагнитных помех к минимуму. Передняя панель корпуса оборудована яркой RGB-подсветкой, управляемой из приложения Predator Sense. Эта мощная машина с легкостью справится с самыми современными играми, погружением в виртуальную реальность и обработкой графического контента любой сложности.

В тонкий (18,9 мм) и лёгкий (2,6 кг) алюминиевый корпус Predator Triton 700 встроен 15,6-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц. Конструкция ноутбука и применяемые в нем новейшие технологии позволяют добиться идеального баланса между размерами, производительностью, эффективным охлаждением и прочностью.

Изображение на экране Predator X27 выглядит невероятно реалистичным, а размытие полностью отсутствует. Это достигается за счет разрешения 4K (3840 x 2160 пикселей), частоты обновления экрана в 144 Гц, времени отклика в 4 мс, максимальной яркости 1000 кд/м2 и поддержки технологий NVIDIA® G-SYNC™ и HDR. Надёжная металлическая стойка монитора отличается высокой прочностью и позволяет поворачивать экран, изменять его угол наклона и высоту.

Монитор Predator X34P обеспечивает полное погружение в игру за счет изогнутого панорамного (1900R, 21:9) экрана и дизайна ZeroFrame™, который позволяет легко следить за изображением на мониторе и не отвлекаться на его рамку. Подставка с возможностью поворота, изменения высоты и угла наклона экрана поможет игрокам добиться максимального комфорта за компьютером.

Программное обеспечение PredatorSense позволяет игрокам отслеживать состояние и оптимизировать быстродействие устройств из линейки Predator с помощью единого интерфейса. В PredatorSense пользователи могут оценить текущую нагрузку на процессор и видеокарту, настроить различные параметры системы, чтобы добиться максимальной производительности в играх. Например, настроить программируемые клавиши, управлять разгоном системы, работой вентиляторов, подсветкой клавиатуры и элементов корпуса.

Все аксессуары Predator поставляются в шестигранной упаковке. Это подчеркивает гармоничность, силу и яркость бренда Predator, подчеркивает его гармоничность, утонченность и яркость. Упаковка не только защищает продукт и красиво выглядит, некоторые ее части также функциональны. Например, коробка от гарнитуры Predator Galea 500 служит удобной подставкой под неё.

Новый Swift 7 — это ноутбук толщиной всего в 8,98 мм, который работает на ОС Windows 10 и создан для активных пользователей. Невероятно тонкий корпус Acer Swift 7 — только одно из его преимуществ. Поддержка скоростных сетей 4G LTE с модемом Intel® XMM™ поможет сохранять продуктивность и всегда оставаться на связи. Это особенно оценят профессионалы, которым важно концентрироваться на своих задачах, а не тратить время на утомительные попытки подключиться к беспроводным сетям.

Aspire S 24 стал самым тонким моноблоком Acer — его толщина составляет всего 5,97 мм. «Безрамочный» дисплей и золотисто-черная цветовая гамма сделают устройство ключевым элементом домашнего интерьера.

Мониторы Acer VG0 — младшие игровые модели с отличной цветопередачей. Технология IPS обеспечивает высокое качество изображения. Устройства имеют частоту обновления экрана до 144 Гц и оснащены технологией Visual Response Boost (VRB), которая сокращает время отклика монитора до 1 мс, делает картинку четкой и устраняет размытие изображения.

Камера Acer Holo360 с LTE оборудована удобным 3-дюймовым сенсорным экраном и позволяет монтировать видео прямо на устройстве. Это универсальная камера подойдет для съёмки и стриминга 360-градусных видео. Acer Vision360 — видеорегистратор для автомобилей, который снимает 360-градусное видео, чтобы ничего не упустить в случае ДТП. Ошейник Pawbo Wagtag отслеживает в реальном времени перемещения домашних питомцев, а также оснащен другими уникальными функциями, например, автоматическим распознаванием лая.

Конкурс iF Design Awards проводится Международным дизайнерским форумом в Ганновере, старейшей в мире независимой дизайнерской организацией. Жюри состоит из 63 человек, среди которых независимые эксперты со всего мира. Они оценивают порядка 6400 заявок из 54 стран, стремящихся получить знак качества мирового уровня.