Запущен портал «Открытый бюджет Ульяновской области»

Министерство финансов Ульяновской области разработало информационно-аналитический портал «Открытый бюджет Ульяновской области». Новый портал объединяет данные финансовых органов субъекта и муниципальных образований, органов государственной власти Ульяновской области, Федеральной налоговой службы, Росстата и Минфина России. Банк данных портала содержит информацию за несколько лет, что обеспечивает широкий ретроспективный анализ финансовых и социально-экономических показателей региона.

На портале собраны и структурированы подробные сведения о бюджетном процессе в Ульяновской области: параметры бюджета на 2018 - 2020 гг., сведения об исполнении консолидированного бюджета региона, межбюджетных отношениях, исполнении местных бюджетов, государственных программах и общественно значимых объектах, а также расходы областного бюджета в разрезе целевых групп, адресная инвестиционная программа Ульяновской области и другие показатели финансово-экономического развития. Все данные на портале «Открытый бюджет Ульяновской области» представлены в виде инфографики и таблиц, что делает финансовую информацию доступной и понятной для всех желающих. Кроме того, аналитические данные Ульяновской области доступны в бесплатном мобильном приложении iMonitoring.

В одноименном разделе представлена информация о конкурсе представления бюджета для граждан (основные положения проекта закона о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме), а также собрание брошюр «Бюджет для граждан» в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами. Сейчас на портале доступны «Бюджеты для граждан» за 2016 - 2018 гг.: каждый из них можно скачать или посмотреть онлайн. Таким образом, информация на портале будет полезна для финансовых специалистов, аналитиков, студентов экономических специальностей, журналистов, а также для всех жителей Ульяновской области, которым интересны детальные показатели экономики региона.

Кроме того, новый портал позволяет не только получить информацию о бюджете региона, но и принять участие в его формировании, и получить ответы на интересующие вопросы: сервисы обратной связи позволяют проводить обсуждение актуальных бюджетных вопросов и проблем регионального и местного уровня, вовлекая граждан в бюджетный процесс. В перспективе новый портал станет важным инструментом повышения финансовой грамотности жителей области.