«Яндекс» обновил дизайн «Яндекс.Диска»

«Яндекс» объявил о полном обновлении дизайна интерфейса веб-версии «Яндекс.Диска». Теперь работать с файлами и папками можно так, как это привыкли делать пользователи Windows и macOS — открывать правой кнопкой мыши контекстное меню, выделять мышью несколько файлов, перетаскивать их из папки в папку.

Также изменился внешний вид сервиса: цветовая гамма стала светлее, а важные элементы интерфейса — заметнее.

«Яндекс.Диск — огромный популярный сервис, им пользуются десятки миллионов людей. А один из важнейших аспектов любого массового интернет-продукта — это дизайн, который должен соответствовать эпохе. Мы очень рады, что нам удалось сделать Диск визуально легким и современным», — сказал руководитель сервиса Владимир Русинов.