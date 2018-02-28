«Яндекс» и СПбГУ будут готовить математиков вместе

«Яндекс» и Санкт-Петербургский государственный университет объявили о договоренности о совместной подготовке бакалавров по математике. Компания и вуз разработают несколько учебных курсов по выбору. Они позволят студентам получить прикладные знания в области компьютерных наук.

Учащимся предложат курсы по алгоритмам и структурам данных, машинному обучению, параллельным вычислениям, большим данным и другим предметам. Вести занятия будут сотрудники «Яндекса» и преподаватели петербургского Computer Science Center. Кроме того, «Яндекс» и СПбГУ будут приглашать экспертов из других городов и стран. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в «Яндексе».

«В России пока мало образовательных программ, которые знакомят с современными исследованиями в области математики и информатики. Мы же делаем на это ставку — в учебном плане много предметов, на которых ребята будут изучать новейшие разработки. Коллеги из Яндекса нам в этом очень помогут — потому что они каждый день применяют новые технологии в своей работе», — сказал Станислав Смирнов, лауреат Филдсовской премии, председатель совета образовательной программы «Математика» в СПбГУ.

«Ребята с сильной математической подготовкой и знаниями передовых технологий нужны везде. Мы знаем об этом не понаслышке — уже десять лет Школа анализа данных Яндекса выпускает аналитиков, разработчиков и исследователей, которые работают в лучших IT-компаниях мира и занимаются наукой. При разработке курсов для СПбГУ мы будем опираться на учебные программы и опыт Школы», — отметила Елена Бунина, директор отделения компьютерных наук Школы анализа данных.

Новые курсы смогут посещать те, кто поступит в бакалавриат на специальность «Математика» в этом году. Благодаря сотрудничеству с «Яндексом» набор в 2018 году увеличится: вместо 50 бесплатных мест будет 70. В университете работает магистерская программа, запущенная при участии «Яндекса» в 2014 году. Она позволяет получить специализацию в области хранения и обработки данных.