«Транстелеком»: летом Wi-Fi на вокзалах используют активнее, чем зимой

«Транстелеком» (ТТК) проанализировал использование беспроводного доступа в интернет на российских вокзалах. Единая сеть Wi-Fi действует с 2015 года и сегодня охватывает 107 вокзалов в 83 населенных пунктах страны.

По итогам 2017 года общее количество подключений к бесплатному Wi-Fi на железнодорожных вокзалах России превысило 5,5 миллионов, а суммарный объем скачанного трафика вплотную приблизился к 1000 ТБ.

Наибольшую активность посетители вокзалов продемонстрировали в летние месяцы: так, в августе 2017 года общее число подключений превысило 566 тысяч, что, например, на 44% выше показателей февраля. Суммарное число уникальных пользователей услуги в летний период в полтора раза больше, чем в зимние месяцы.

Сезонность просматривается и в динамике объема входящего трафика. Самым «активным» месяцем стал август – посетители российских вокзалов в этот месяц скачали 96 ТБ данных, на втором месте – июль (92 ТБ), а на третьем – декабрь (91 ТБ). Среди весенних месяцев лидером по Wi-Fi активности на вокзалах стал май, а среди осенних – ноябрь.

Ленинградский вокзал в Москве возглавил рейтинг по числу уникальных пользователей Wi-Fi в 2017 году, а Ярославский – по объему скачанного трафика. Однако в летние месяцы лидерство по обоим параметрам перехватил железнодорожный вокзал Адлера. В сентябре и октябре 2017 года максимальный объем входящего трафика через Wi-Fi-сети был зафиксирован на вокзале Самары.

Самым активным городом по потреблению Wi-Fi ожидаемо стала Москва (Ленинградский, Курский, Ярославский, Казанский и Павелецкий вокзалы), на втором месте – Санкт-Петербург (Московский, Балтийский, Финляндский, Ладожский, Витебский вокзалы). Также в пятерку лидеров по числу пользователей беспроводного доступа входят Адлер, Новосибирск и Самара.

Топ5 вокзалов по числу уникальных пользователей Wi-Fi на вокзалах в 2017 году выглядит следующим образом: Ленинградский (более 147 тысяч), Ярославский (более 141 тысяч), Курский (более 133 тысяч), Казанский (более 122 тысяч), Адлер (более 89 тысяч).

Вокзалы-лидеры по объемам скачанного трафика в 2017 году: Ярославский (37,2 ТБ), Ленинградский (35,8 ТБ), Курский (33,1 ТБ), Самара (31,1 ТБ), Адлер (30 ТБ).