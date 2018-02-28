Сбербанк запустил новый онлайн-сервис для малого бизнеса

Сервис позволяет сформировать документы при внесении изменений в адреса компании, кодов ОКВЭД, при смене генерального директора и других изменений в уставных документах предприятия.

«Главное преимущество сервиса в том, что клиентам не нужно тратить время и посещать налоговую или направлять документы по почте, при наличии у пользователя электронно-цифровой подписи всё можно сделать онлайн», – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

Новая услуга доступна не только клиентам Сбербанка, но и другим пользователям через сайт сервиса.

Гибкая тарифная политика рассчитана на разные запросы и подразумевает несколько вариантов обслуживания. Те, кто вносит изменения часто, могут воспользоваться безлимитным тарифом, стоимость которого составит 9,9 тыс. руб. на год. Подача 10 комплектов документов в течение года обойдется в 4,9 тыс. руб. Стоимость единоразового обращения к услугам сервиса составит 900 руб.