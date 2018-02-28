SAP интегрировала MasterCard, HERE и Postmates в сеть подключенных машин

SAP подключила новых партнеров и клиентов к SAP Transport Network – открытой торговой площадке. Набор ее функций будет расширен за счет безопасных платежей от Mastercard, навигации Here и доставки от Postmates. Об этом SAP сообщила на Mobile World Congress 2018, который проходит с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.

SAP Vehicles Network на платформе SAP Leonardo соединяет транспортные средства с интеллектуальными сервисами парковки, заправки, навигации и оплаты, что меняет представление о вождении в пользу максимальной мобильности. На этой торговой площадке человек может пользоваться транспортными услугами независимо от того, какие устройства и машины ему доступны, и предоставлять услуги корпоративным клиентам и физическим лицам.

На Mobile World Congress SAP продемонстрировал ряд функций торговой площадки: пока человек за рулем, Mastercard отвечает за безопасность его платежных операций. Вместо персональной учетной записи с платежными реквизитами при этом в сети будет использоваться безопасный токен – идентификационный номер клиента торговой площадки. Чтобы улучшить опыт пользователей, в сеть также могут быть интегрированы другие сервисы Mastercard для безопасности, управления лояльностью и аналитики.

«Люди сегодня стали гиперподключенными, а устройства могут не только взаимодействовать, но и проводить транзакции, и привносить максимум позитивного в клиентский опыт», – отметил Шери Хеймонд, исполнительный вице-президент Mastercard. – «Как часть SAP Vehicles Network мы вовлечем наших банковских и ритейл-партнеров и с помощью наших технологий обеспечим невидимые пользователю безопасные платежи, например, за парковку или топливо».

Here, крупный разработчик в области навигации и картографии, намерен интегрировать SAP Vehicles Network в свои продукты. Фокусом при этом будут технологии для поиска и оплаты удобных парковок.

«Postmates сконцентрируется на инновационных возможностях платформы для пользователей, - сказал Дэн Мошер, старший вице-президент Postmates. – «После того как мы стали частью SAP Transport Network, мы можем предложить людям больше способов получить доставку нужных им вещей».

SAP Concur предлагает решения для управления расходами, командировками и счетами. За счет интеграции SAP Vehicles Network с Concur Expense, сетевые транзакции могут быть перенесены в Concur Expense для быстрого выпуска отчетности и выплат. Решение автоматизирует выпуск отчетности о командировочных расходах, включая парковку и заправку, исключая многочисленные долгие ручные операции бизнес-путешественников. Интеграция будет доступна в Центре приложений Concur.

«С новыми партнерами и клиентами, а также с возможностями SAP Concur и SAP Leonardo SAP изменит представление об умном вождении в подключенном мире», - сказал Джил Перес, старший вице-президент SAP в области Интернета вещей и цифрового снабжения. – «SAP Vehicles Network не только наращивает число участников сети, но и экспоненциально увеличивает ее ценность за счет интеграции возможностей Here, Mastercard, Postmates и SAP Concur. Там мы предложим водителям современный набор сервисов для путешествий в цифровой персонализированной среде».