Panasonic представила новый планшет Toughpad FZ-M1

Компания Panasonic представила на Mobile World Congress 2018 полностью защищенный 7-дюймовый планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 с тепловизионной камерой FLIR Lepton. Камера имеет разрешение 160x120, отображает диапазон температур от -20 до 400 градусов Цельсия (плюс-минус 5 градусов) и позволяет пользователям снимать и обрабатывать точные инфракрасные изображения.

На инфракрасных снимках, сделанных с помощью планшета, можно отчетливо различить источники различных проблем - от потерь энергии, проникновения влаги и структурных нарушений до перегрева электрического и механического оборудования.

Два варианта программного обеспечения - Standard и Pro (расширенная лицензия) - дают возможность пользователям визуализировать широкий диапазон температур, делать снимки, записывать видео и добавлять в изображения специальные метки, как например, QR-коды. Далее изображения можно экспортировать в различные бизнес-приложения вместе с цифрами, метками и другими деталями, позволяющими определить местонахождение источника проблем.

Приложение для тепловидения разработано Panasoniс с опорой на 20-летний опыт создания аппаратных и программных решений для бизнес-клиентов. Планшет с тепловизионной камерой подходит для решения широкого спектра промышленных задач и найдет применение в целом ряде отраслей. Их активно используют пожарные и сотрудники МЧС, они необходимы в оборонном секторе, в нефтяном и газовом секторах, авиации, автомобилестроении, строительстве, а также для контроля на производстве. Кроме того, тепловизионные камеры все чаще находят применение в работе коммунальных, ремонтных и сервисных служб.

«Toughpad FZ-M1 с тепловизионной камерой FLIR является еще одним примером того, как Panasonic решает практические бизнес-задачи, используя собственные защищенные мобильные устройства и понимание потребностей клиентов», - сказал Ян Кэмпфер, директор по маркетингу Panasonic Computer Product Solutions. - «Это приложение уже отлично зарекомендовало себя в различных отраслях - от проверки эффективности использования кондиционирования в железнодорожных вагонах до оценки уровня износа на асфальтированных автомагистралях».

«Мы рады представить Panasonic как партнера "Thermal by FLIR" с первым в отрасли планшетом, оснащенным тепловизионной камерой FLIR», - отметил Фрэнк Пэнниси, президент промышленного подразделения FLIR Systems. «Toughpad FZ-M1 позволяет Panasonic предложить возможности владельцам защищенных планшетов, и мы с нетерпением ожидаем, что таким образом еще больше пользователей узнают о преимуществах тепловых камер и World’s Sixth Sense».

Оснащенный процессором 6-го поколения Intel Core или Atom Core планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 работает на операционной системе Windows 10 Pro и обладает широким функционалом. Время полноценной работы устройства можно увеличить с 8 до 16 часов, благодаря возможности «горячей» замены батареи, что особенно важно для мобильных сотрудников.

При работе на улице весьма актуальным будет яркий (до 500 кд/м²) емкостный дисплей с разрешением WXGA (1200x800 точек), изображение на котором хорошо видно даже при ярком солнце. Дисплей устройства сенсорный, поддерживающий мультитач (до 10 одновременных касаний). Также с дисплеем можно работать в перчатках или использовать стилус.

При желании к базовой конфигурации планшета можно добавить сканер штрихкодов, считыватель смарт-карт, COM-порт и 4G. Благодаря технологиям Panasonic планшет обеспечивает устойчивую передачу данных даже при минимальном сигнале сотовой и Wi-Fi-сети. Toughpad FZ-M1 может легко поместиться в карман, а его безвентиляторная конструкция обеспечивает совершенно бесшумную работу. У планшета высокий рейтинг защиты IP65, он устойчив к падениям с высоты до 180 см.

Panasonic Toughpad FZ-M1 с тепловизионной камерой будет доступен в Европе с конца февраля 2018 г. Позже такая камера будет также доступна в других продуктах компании Panasonic.