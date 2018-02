Oracle расширяет возможности управления финансами благодаря приложениям с ИИ

Oracle анонсировала новые бизнес-приложения на основе искусственного интеллекта, чтобы предоставить финансовым директорам (CFO) аналитику, основанную на данных, которая необходима их департаментам, чтобы быстро адаптироваться к изменениям, использовать новые рыночные возможности и повышать прибыльность. Применяя к данным Oracle Data Cloud и данным партнерских платформ передовые достижения науки о данных и алгоритмы машинного обучения, новые решения Oracle Adaptive Intelligent Applications для систем планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP) помогают автоматизировать транзакции и оптимизировать бизнес-процессы.

Приложения Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP предназначены для расширения возможностей существующих приложений, в том числе систем управления финансами, закупками, эффективностью предприятия, заказами и производственных систем в облачном комплексе ERP Cloud Suite.

Перед современными финансовыми директорами и специалистами стоит задача повышения гибкости и эффективности организации. Таким образом, им необходимо постоянно контролировать и оценивать, что именно работает, а что нет, и перераспределять ресурсы соответственно для получения максимальной отдачи.

«Чтобы повысить гибкость, организациям необходимо использовать правильные инструменты, позволяющие повышать эффективность процессов и выявлять те идеи, которые могут помочь в продвижении и развитии бизнеса, - сказал Ронди Нг (Rondy Ng), старший вице-президент Oracle по разработке приложений. - Oracle помогает финансовым руководителям стимулировать трансформацию бизнеса с помощью готовых к работе приложений, сочетающих в себе передовые методы машинного обучения с самым полным в отрасли комплексом облачных приложений, и немедленно получать ценные для бизнеса результаты».

Приложения Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP предоставляют финансовым руководителям преимущества благодаря следующим возможностям:

Лучше аналитика: Применение аналитики и искусственного интеллекта для управления финансами может улучшить исполнение и гибкость процессов по управлению кредиторами, дебиторами, закупочной деятельностью и процедурами финансового закрытия периода. Интеллектуальные приложения также могут предлагать действия для того, чтобы снизить риски при работе с поставщиками и вероятность мошенничества, выявляя факторы исключения в критериях отбора поставщиков.

Выше эффективность: Роботизированная автоматизация процессов и возможности искусственного интеллекта позволяют исключить из обработки транзакций человеческий фактор, минимизируя вероятность ошибки.

Заметнее бизнес-результаты: Oracle дает возможность немедленно получить результаты благодаря внедрению машинного обучения по всему стеку бизнес-приложений. Это достигается за счет использования данных из Oracle Data Cloud и приложений партнеров для получения информации по нескольким каналам и платформам, включая управление финансами, персоналом и проектами, для поддержки принятия стратегических решений в бизнесе.

Сильнее влияние: Углубленная аналитика, доступная за счет использования алгоритмов искусственного интеллекта, позволяет финансовым руководителям предвидеть результаты и принимать обоснованные решения, усиливая авторитет финансового подразделения в организации. Например, приложения Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP могут помочь финансовому подразделению крупного национального розничного бренда собирать первичную информацию о своих поставщиках, такую, как история закупок, комиссионное вознаграждение в процентах, скидки, полученные с помощью сторонних данных о доходах поставщиков, кредитный рейтинг и др. Это поможет решить, с какими поставщиками следует активизировать ведение бизнеса, а с какими – прекратить вести дела с целью максимальной экономии средств при сохранении стандартов качества. Возможность быстро и точно «настроить» бизнес на основе аналитических данных повысит ценность финансовых служб в организации: CEO будут все больше полагаться на финансовое подразделение и CFO для получения стратегических рекомендаций по повышению эффективности бизнеса.

Применяя передовые достижения науки о данных и машинного обучение к используемым данным, новые интеллектуальные приложения могут реагировать, обучаться и адаптироваться в режиме реального времени на основе исторических и динамических данных, при этом непрерывно предоставляя лучшие результаты бизнес-аналитики.

Согласно докладу аналитической компании Gartner «Влияние искусственного интеллекта на приложения управления финансами» (Impacts of Artificial Intelligence on Financial Management Applications), составленному Найджелом Рейнером и Кристофером Иерволино, «Трансформационный потенциал искусственного интеллекта в приложениях управления финансами будет реализовываться в ближайшие два-три года по мере большего внедрения технологий ИИ непосредственно в процессы финансового управления, чтобы автоматизировать сложные, нестандартные виды деятельности, которые будут осуществляться с небольшим вмешательством или вовсе без вмешательства человека. Кроме того, использование ИИ для повышения точности и эффективности финансового прогнозирования и планирования будет трансформировать эти процессы».

Приложения Oracle Adaptive Intelligent Apps встроены в существующие облачные приложения Oracle Cloud Applications, чтобы создать самые мощные современные бизнес-приложения на основе искусственного интеллекта для управления финансами персоналом, цепочками поставок, производством, электронной коммерцией, обслуживанием клиентов, маркетингом и продажами. Эти приложения используют аналитику Oracle Data Cloud - крупнейшей в мире независимой рыночной площадки данных с коллекцией из более 5 миллиардов глобальных ID потребителей и бизнес-пользователей и более 7,5 трлн точек данных, собираемых ежемесячно.