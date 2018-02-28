«Нетрика» разработала автоматизированную систему согласования маршрутов

ГК «Российские автомобильные дороги» («Автодор») ввела в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему согласования маршрутов для транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы. Программно-аппаратный комплекс «Согласование маршрутов» (ПАК СМ), разработанный ИТ-компанией «Нетрика» по заказу «Автодор-Телеком», позволяет выполнять процедуру согласования маршрутов в электронном виде в срок, определенный федеральным законодательством.

В соответствии с федеральным законом 257-ФЗ согласование маршрута транспортного средства, перевозящего крупногабаритные и тяжеловесные грузы, должно выдаваться в срок не более 1 рабочего дня. До внедрения ПАК СМ все заявки на согласование принимались в бумажном виде, а их обработка — проверка корректности, расчет ущерба, выставление счетов и создание документов — осуществлялись вручную сотрудниками ГК «Автодор». Процесс обработки занимал до 4 дней, теперь же сроки согласования заявок сократились до 1 рабочего дня.

Внедрение ПАК СМ позволило оптимизировать работу сотрудников ГК «Автодор» и минимизировать риск ошибок, связанных с «человеческим фактором». Расчет размера ущерба и выставление счета теперь осуществляются автоматически. ПАК СМ проверяет все полученные заявки на корректность. Благодаря справочнику маршрутов ПАК СМ позволяет оператору быстро указывать необходимый маршрут, контролировать ограничения на нем и отслеживать появление новых ограничений в уже согласованных заявках. ПАК СМ работает по принципу тонкого клиента, имеет простой и лаконичный интерфейс и помогает в работе сотрудникам как центрального аппарата ГК «Автодор», расположенного в Москве, так и 4 его филиалов: в Тверской, Воронежской, Калужской и Московской областях.

В ПАК СМ ежемесячно обрабатывается до 10 тыс. заявок. В решении реализована следующая функциональность: в числе прочих возможностей, персонал ГК «Автодор» имеет возможность добавлять заявки вручную, аннулировать их и выгружать из системы информативные отчеты. Получение и отправка документов, связанных с выдачей согласований и контролем оплаты, также происходит в системе. Сотрудники формируют в программно-аппаратном комплексе счета для заявителей и ответы по заявкам, осуществляют внутреннее согласование решений. Документы заверяются электронной подписью и имеют юридически значимый статус.

«В нашей стране все больше спрос со стороны государственных организаций и органов власти на системы класса G2B, помогающие быстрее и с меньшими трудозатратами оказывать услуги бизнесу, — отметил Алексей Ильин, управляющий партнер компании "Нетрика". — Такие решения существенно усиливают возможности бизнеса в стране. В частности, сокращение срока выдачи согласованного маршрута позволяет владельцам крупногабаритного транспорта более гибко и оперативно планировать загрузку парка транспортных средств и график водителей».

В настоящий момент ПАК СМ обеспечивает прием и обработку заявок по трассам М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и А-107 «ММК». Программно-аппаратный комплекс позволяет добавлять в справочники неограниченное количество трасс и участков. Веб-сервис ПАК СМ зарегистрирован Министерством связи и массовых коммуникаций РФ в системе межведомственного электронного взаимодействия.