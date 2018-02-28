На ВМЗ внедрено управление складскими запасами на базе SAP MRP Monitor

Выксунский металлургический завод («ВМЗ», Нижегородская область, входит в компанию ОМК) автоматизировал управление складскими запасами. На предприятии заработала система снижения запасов и рисков возникновения дефицита регулярно потребляемых материалов. Благодаря реализации проекта запасы на ВМЗ были снижены более чем на 100 млн рублей, оборачиваемость складских ресурсов ускорилась на 27%.

Проект реализован силами подразделения SAP Digital Business Services на базе решения SAP MRP Monitor (SCM Consulting solutions). Система позволяет классифицировать материалы по ряду параметров, в том числе по сезонности и трендам, стоимости, оборачиваемости и ликвидности. Широкий набор показателей поможет повысить точность планирования, корректировать объемы запасов и издержки на их учет, хранение и распределение. Также система позволяет моделировать и подбирать оптимальные уровни страхового запаса, объемы партий для его пополнения, формировать множественные бизнес-сценарии и использовать наиболее подходящий из них.

«Мы работали над задачей около года, для реализации проекта также привлекались коллеги из нашей глобальной команды. В процессе мы использовали и знания по специфике локального рынка, и международную экспертизу SAP, что позволяет говорить не просто о внедрении решения, а о процессе эволюции бизнес-модели. На ВМЗ была создана современная и гибкая система принятия решений по планированию материалов. Их классификация и расчет страховых запасов ранее делались вручную. Новая система позволила сократить трудоемкость этого процесса, повысить его прозрачность, сократить запасы и высвободить средства компании», — отметил директор по консалтингу и поддержке SAP CIS Ара Агузумцян.

«ВМЗ работает в высоко конкурентной среде. Автоматизированная система управления складскими запасами – это необходимый для современного предприятия инструмент, значительно облегчающий планирование потребностей в материалах. Мы отмечаем значительное снижение складских запасов и увеличение скорости их обновления, в результате повысилась эффективность всего предприятия», — сказал управляющий директор Выксунского металлургического завода Александр Барыков.