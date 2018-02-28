Максим Али возглавил практику IP/IT Maxima Legal

Юридическая фирма Maxima Legal объявила о назначении Максима Али руководителем практики интеллектуальной собственности и информационного права.

«Максим Али пришел в Maxima Legal не так давно. В позиции старшего юриста он проявил себя как ответственный специалист и профессионал высокого уровня. Перспективы его роста в компании были очевидны. Надеюсь, что положительная динамика сохранится и в новой должности, а качества, которые Максим ежедневно проявляет в работе, упрочнят практику не только IP/IT, но и в целом наши позиции на рынке юридических услуг Санкт-Петербурга», - отметил управляющий партнер Maxima Legal Максим Аврашков.

Максим Али с отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В начале своей юридической практики занимался комплексным правовым сопровождением деятельности вуза, в дальнейшем в течение нескольких лет работал в юридическом консалтинге в компании «Качкин и Партнеры».

В 2017 Максим присоединился к команде Maxima Legal. За время работы в компании он зарекомендовал себя как эксперт в сфере интеллектуальной собственности, информационного права, а также в области отношений, связанных с деятельностью интернет-компаний и средств массовой информации. Кроме того, Максим обладает опытом ведения судебных дел, касающихся защиты авторских прав и деловой репутации клиентов.

За годы своей практики Максим сотрудничал с российскими, зарубежными и международными компаниями, задействованными, в том числе, в сферах IT, медицинской, металлургической и автомобильной промышленности, недвижимости и индустрии развлечений.

Максим Али активный участник международных, общероссийских и региональных научно-практических и деловых конференций, автор множества статей в профессиональных изданиях и экспертных комментариев в деловых СМИ. В 2017 году он был выбран сопредседателем Юридического Комитета Санкт-Петербургской международной бизнес-ассоциации СПИБА.

«Я очень признателен за оказанное доверие. Надеюсь, что укрепление IP/IT практики, с одной стороны, сделает юридические продукты нашей компании еще более комплексными, а с другой – продемонстрирует уровень нашей экспертизы в новых интересных и современных проектах», - отметил Максим Али.

Практика IP/IT является одним из основных направлений деятельности Maxima Legal. Она включает в себя широкий спектр услуг, касающихся, в частности, сделок и споров в отношении объектов интеллектуальной собственности, их регистрации и патентования, защиты коммерческой тайны и персональных данных, вопросов распространения рекламы и информации в СМИ, защиты деловой репутации.