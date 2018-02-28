Инвесторы в ICO-проекты смогут застраховать свои риски

Агентство по оценке цифровых активов Digital Rating Agency (Digrate) и страховая компания «Центральное страховое общество» (ЦСО) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере страхования частных инвестиций в первичное размещение монет (Initial Coin Offering, ICO). Продукт обещает стать первым в мире страховым пакетом от лицензированной страховой компании для желающих вложиться в криптопроекты.

Страховаться будут инвестиции в проекты, которым Digrate присвоит высший инвестиционный рейтинг A1 и A2. Предполагается, что стоимость страхового покрытия для проектов с рейтингом А1 будет стоить для клиентов на уровне 3% от суммы инвестиций, для А2 – 4,5%. Если к указанной в договоре дате токены не будут котироваться на биржах или будут стоить дешевле, чем на момент инвестиций, инвестор сможет обменять их на полную сумму возмещения в страховой компании.

Суммарный лимит страховых полисов по одному проекту предполагается установить в размере $20 млн.

Таким образом, у инвесторов в ICO-проекты появится возможность захеджировать свои риски через страхование. Дополнительную защиту для крупных инвесторов также планируется обеспечить через таких международных перестраховщиков, как Munich Re, Hannover Re, Swiss Re.

Новым страховым продуктом для инвесторов в ICO-проекты можно будет воспользоваться сразу после принятия Правительством РФ закона о регулировании криптовалют и ICO, который сейчас активно обсуждается в Государственной Думе. Программа будет доступна не только для граждан РФ, но и для граждан иностранных государств — они смогут присоединиться к программе через общество взаимного страхования для криптосообщества b.sure.

Арсений Поярков, основатель агентства Digrate, отметил: «Объем рынка ICO за 2017 г. составил более $6 млрд. Мы видим, что рынку требуется продукт, с помощью которого инвесторы могли бы застраховать свои инвестиции. Сегодня одной из гарантий для инвесторов выступает рейтинг ICO-проекта, который он получает от рейтингового агентства. Но чтобы захеджировать риски, необходимо страхование. Мы уверены, что программа страхования инвестиций в ICO — это часть создания полноценной финансовой инфраструктуры в крипто-среде, где рейтинги выступают важным индикатором, определяющим допуски к разным финансовым инструментам».

Алексей Кузнецов, советник генерального директора ЦСО, сказал: «Страхование инвестиций в ICO-проекты — инновационный продукт, который будет востребован не только на российском, но и на международном рынке. Мы понимаем это уже сейчас по запросам, которые поступают на такие программы от клиентов, и будем рады стать первой страховой компанией в мире, которая предлагает инвесторам значительно снизить риски потери вложений на рынке с высокой волатильностью».