«Инфосистемы Джет» выводит на рынок комплексное решение по автоматизации магазинов

«Инфосистемы Джет» представила новое решение для предприятий ритейла – комплексную систему для управления магазином. Система представляет собой отечественную разработку, объединяющую в себе широкий спектр функциональных возможностей.

Эксклюзивное право «Инфосистемы Джет» на продажу и сервисное обслуживание системы, а также необходимые компетенции по ее инсталляции и настройке, дают возможность заказчикам интегратора в числе первых начать внедрения. В настоящее время готовятся пилотные проекты у нескольких крупных игроков рынка.

Новое решение для управления точками продаж может использоваться для автоматизации работы магазина любого формата – как гипермаркета, так и небольшой торговой точки. Формируемые уведомления и отчетность позволяют топ-менеджменту отслеживать текущую картину продаж по конкретным магазинам или по сети в целом. Решение интегрируется с корпоративными информационными системами любых производителей, может быть адаптировано к особенностям бизнес-процессов ритейлера.

Система позволяет автоматизировать рассчетно-кассовое обслуживание, мерчандайзинг, управление товародвижением, поиск информации о товаре, его наличии на складе, сроках поставки, действующих акциях и скидках, а также информирование сотрудников о событиях в компании, план-фактах продаж и другие процессы розничного магазина. Кроме того, используя принципы геймификации, система дает возможность управлять мотивацией продавцов, повышая их вовлеченность в процессы продаж. Программный комплекс включает в себя мобильное приложение, в котором доступны все перечисленные возможности.

«На российском рынке впервые появилась универсальная система, которая позволяет автоматизировать практически все бизнес-процессы торговой точки, способна встраиваться в любой имеющийся информационный ландшафт и гибко настраиваться в соответствии со спецификой деятельности конкретного заказчика. Рынок ритейла давно ожидал такого решения, и сейчас мы готовы предложить его нашим заказчикам», – отметил Виктор Новинский, начальник Управления по работе со страховыми компаниями и предприятиями торговли компании «Инфосистемы Джет».

Система работает на платформах Windows и Linux и может быть развернута на существующей инфраструктуре заказчика. Для работы может быть использовано любое конечное оборудование, от специализированных терминалов до обычных пользовательских ПК или мобильных устройств. Интерфейс системы настраивается в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. Система создана в полном соответствии с требованиями российского законодательства.