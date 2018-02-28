Huawei представила первый коммерческий чипсет стандарта 5G 3GPP

Huawei представила чипсет для 5G сетей Balong 5G01, который поддерживает широко признанный стандарт для 5G сетей, разработанный консорциумом 3GPP. Коммерческий запуск этого чипа открывает новый этап развития беспроводных телекоммуникаций.

Модули связи Balong используются в мобильных чипах Kirin, определяя их ключевые коммуникационные характеристики. Чипсеты Balong могут также работать автономно в качестве модемов в различных беспроводных устройствах, таких как клиентские терминалы (CPE) и модемы.

Первый чип Balong был выпущен на рынок в 2007 году. С самого зарождения эры 3G мобильные модемы на базе чипов Balong использовались провайдерами услуг связи по всему миру. С приходом 4G, команда разработчиков Balong сотрудничала с рабочей группой по стандарту LTE, а с 2008 года принимала деятельное участие в стратегических исследованиях, тестировании и оценке результатов, промышленном развертывании, продвижении и международном сотрудничестве по всем аспектам стандарта LTE.

Чипсет Balong ознаменовал новый этап в развитии стандарта LTE и поспособствовал развитию технологий разделения входящего и исходящего трафика LTE TDD / FDD.

Мощные мобильные чипсеты имеют особое значение, поскольку они имеют прямое влияние на качество голосовой связи, скорость доступа в сеть и мощность сигнала. В течение долгого времени команда Balong фокусируется на создании решений, повышающих возможности процессоров Kirin.

Хотя бренд Balong не обладает широкой известностью, его инновационные продукты уже много лет определяют облик телекоммуникационной отрасли. Самые яркие представители: Balong 700 - чипсет, поддерживающий LTE TDD/FDD; Balong 710: чипсет, поддерживающий LTE Cat.4 со скоростью скачивания до 150 Мбит/с; Balong 720: чипсет, поддерживающий LTE Cat.6 со скоростью скачивания до 300 Мбит/с; Balong 750: чипсет, поддерживающий LTE Cat12/13 (UL) с реализацией агрегации 4 частот (4CA), поддерживающий коммерческое использование 4x4 MIMO и скорость скачивания до 600 Мбит/с; Kirin 970 (с интегрированным Balong 760): мобильный чипсет LTE Cat.18, поддерживающий скорости скачивания до 1,2 Гбит/с и первый коммерческий чипсет, поддерживающий 2 активных сим-карты и двойной VoLTE.

Полугодовой отчет о качестве терминалов China Mobile Terminal Quality Reports, публикуемый на протяжении последних трех лет, присуждает чипсетам Balong высокие оценки по целому ряду характеристик, включая скорости скачивания, пропускную способность, качество голосовых соединений, которые достигнуты во многом благодаря высокой производительности этих модулей связи.

В последнем опубликованном отчете China Mobile 2017 Terminal Quality Report процессору Kirin 970 поставлены высшие оценки за коммуникационные характеристики, лучшую скорость скачивания и качество голосовых соединений в различных сценариях тестирования. Другими словами, Kirin 970 с радиомодулем Balong обеспечивает мобильным пользователям максимальное качество передачи голоса и высокие скорости передачи данных в сложных условиях сетевого подключения.

Команда Balong долгое время фокусировалась на создании надежных и производительных коммуникационных решений. В результате, представленный на MWC 2018 процессор Balong 765 выводит возможности мобильной связи на новый уровень. Встроенный 4.5G LTE модем с 8 антеннами и поддержка LTE Cat.19 со скоростью скачивания до 1,6 Гбит/с в FDD сетях и до 1,16 Гбит/с в сетях TD-LTE делают его первым в мире TD-LTE гигабитным решением.

Это первый в мире и пока единственный процессорный модем, поддерживающий технологию 8×8 MIMO с лучшими на рынке характеристиками по скорости передачи и мощности сигнала, обеспечивающий 80-процентное улучшение спектральной эффективности по сравнению с 4×4 MIMO. Он также поддерживает технологию LTE-V и способен обеспечивать более защищенное и стабильное соединение с подключенными автомобилями в сетях IOV.

Balong направляет свои усилия на развитие сетей стандарта 5G. На MWC 2018 Huawei объявила о запуске первого в мире коммерческого чипсета, поддерживающего стандарт 5G от консорциума 3GPP. Новый чипсет Balong 5G01 поддерживает самые распространенные частотные диапазоны для 5G, включая Sub-6 ГГц (low-band) и миллиметровые волны (high-band), и способен обеспечить скорость скачивания до 2,3 Гбит/с. Чипсет поддерживает 2 метода формирования сети: NSA (5G Non-Standalone) и SA (5G Standalone).

«Технологии 5G станут основой для нового этапа формирования современного мира, в котором мобильные устройства, автомобили, дома будут подключены к сети, обеспечивая новый уровень комфорта, возможностей и безопасности, — сказал исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю. — С 2009 года Huawei инвестировал в исследования и разработки, связанные с технологиями 5G около 600 миллионов долларов. Это позволило нам занять лидирующие позиции в сетевых архитектурах, использовании частотных диапазонов, тестировании в реальных условиях и других сферах. Мы стремимся к созданию полноценной и зрелой экосистемы, открывающей пользователям преимущества мира высоких технологий, который изменит наши подходы к общению и обмену информацией»