Grishin Robotics объявила о продаже Amazon разработчика «умных» устройств Ring

Grishin Robotics сообщила о продаже портфельной компании Ring, разработчика линейки «умных» устройств, обеспечивающих безопасность дома (дверного замка, камеры и т.п.), корпорации Amazon.

Grishin Robotics проинвестировал в Ring в марте 2016 г. в рамках раунда финансирования общим объемом $61,2 млн. Всего с момента основания в 2012 г. Ring привлек около $210 млн, в число инвесторов компании также входят DFJ, Qualcomm, Goldman Sachs, Virgin Group, Kleiner Perkins и другие.

«Эта сделка является одной из крупнейших на рынке за последние несколько лет, наряду с продажей Nest компании Google, и Oculus - корпорации Facebook. M&A; активность в секторе, на котором мы приняли решение сфокусироваться еще в 2012 г., подтверждает правильность нашей ставки. Несмотря на столь позитивные сигналы, индустрия все еще находится на ранней стадии развития, и будущие годы обещают быть не менее интересными», - сказал Дмитрий Гришин, основатель Grishin Robotics, сооснователь Mail.Ru Group.

Grishin Robotics – венчурная фирма с офисами в Кремниевой Долине и Лондоне. Основана в 2012 г., в настоящее время инвестирует второй фонд, сфокусированный на компаниях ранней стадии. Grishin Robotics одной из первых в мире начала работать с предпринимателями в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения.