Брайан Ино и Microsoft представили аудиовизуальный проект в смешанной реальности

Аудиовизуальная инсталляция под названием Bloom: Open Space с использованием технологий Microsoft была открыта в Амстердаме известным эмбиент-музыкантом Брайаном Ино в сотрудничестве с программистом Питером Чилверсом.

Инсталляция стала логическим продолжением приложения Bloom для iOS. Посетители переносились в мир звуков с помощью смешанной реальности, в буквальном смысле видя их вокруг себя, и создавали мелодии.

Инсталляция представляла собой помещение с экранами по периметру, где гости, стоя по центру, могли погрузиться в создание электронной музыки с помощью очков смешанной реальности Microsoft HoloLens. Надевая гарнитуру, гости могли видеть курсор-точку. Чем выше они поднимали взгляд – тем выше получалась тональность производимого звука. Касаясь пальцами в воздухе курсора можно было создавать 3D-голограммы в виде светозвуковых сфер.

Определенную мелодию на таком «инструменте» сыграть невозможно: он специально запрограммирован так, чтобы различные хаотично созданные разными людьми звуки звучали гармонично. В помещении одновременно могли находиться от 6 до 12 человек, и все производимые ими звуки не создавали диссонанс. Таким образом, инсталляция позволила всем, даже тем, кто не владеет никаким музыкальным инструментом, попробовать себя в роли композитора.

Инициатива является частью глобальной программы Microsoft Music x Technology, в рамках которой, в частности, был создан клип-игра для группы M83. Помимо этого, это не первое сотрудничество Брайана Ино и Microsoft. Музыкантом была написана мелодия включения Windows 95.